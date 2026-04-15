به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دویچه وله، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه در سخنرانی خود در جمع نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) این کشور اعلام کرد: ترکیه برای تمدید آتشبس و ادامه مذاکرات تلاش میکند.
رئیس جمهور ترکیه با اذعان به اینکه مذاکرات میان آمریکا و ایران، به ویژه در موضوع هسته ای، با موانعی رو به رو شده، تاکید کرد که این گفتگوها باید ادامه یابد.
وی سپس افزود: مذاکره را نمیتوان با مشت های گره کرده پیش برد و نباید اجازه داد بار دیگر بهجای کلمات، سلاح ها سخن بگویند.
اردوغان همچنین هشدار پیشین خود را تکرار کرد که نباید به رژیم صهیونیستی اجازه داده شود تا روند آتشبس را تضعیف کند.
گفتنی است که آمریکا پس از آنکه در تحقق اهداف ادعایی خود در میدان ناکام ماند، ناگزیر به اعلام آتشبس شد. در پی این تحول، مذاکراتی فشرده با میانجیگری پاکستان برای دستیابی به توافق صلح در اسلامآباد برگزار شد، اما این گفتگوها نیز بهدلیل زیادهخواهی آمریکا و نقض مکرر آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، از جمله در پی تداوم حملات به لبنان، به نتیجه نرسید.
نظر شما