تشدید نظارت بر واحدهای آلاینده سمنان با تأکید فرماندار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه در دیدار با مسئولان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمنان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این حوزه اظهار داشت: تقویت بدنه کارشناسی و افزایش انگیزه در میان کارکنان محیط زیست از ضروریات ارتقای عملکرد این مجموعه است.

وی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر آلایندگی‌ها افزود: ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در سطح شهر با بررسی‌های کارشناسی افزایش یافته و جانمایی آن‌ها به‌صورت دقیق انجام خواهد شد.

فرماندار سمنان با اشاره به لزوم شناسایی واحدهای آلاینده گفت: تمامی واحدهای دارای آلایندگی باید احصا شده و تحت نظارت مستمر قرار گیرند تا از بروز مشکلات زیست‌محیطی جلوگیری شود.

صمیمیان در ادامه به موضوع مدیریت پسماند اشاره کرد و افزود: برای انتقال اصولی زباله‌های تولیدی شهرستان باید برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت کشتارگاه‌های شهرستان بیان کرد: موضوع آلایندگی این واحدها تحت کنترل بوده و تذکرات لازم به واحدهای مربوطه داده شده و در حال حاضر از این حیث مشکل خاصی در شهرستان وجود ندارد.