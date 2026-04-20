سرمربی تیم ملی: استقلال شایسته قهرمانی در لیگ برتر بود

فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت این تیم برای حضور در چهارمین دوره بازیهای المپیک جوانان «داکار ۲۰۲۶» اظهار کرد: این رقابتها از ۹ تا ۲۲ آبانماه سال آینده به میزبانی کشور سنگال برگزار خواهد شد. حدود ۱۰ روز پیش خانم شجاعی با من تماس گرفتند و درخواست کردند با توجه به نزدیک بودن بازیهای المپیک داکار برنامهریزی لازم برای آمادهسازی تیم انجام شود. بر همین اساس برنامهریزیهای اولیه توسط بنده و کادر تیم انجام شده است اما برای اجرای آنها نیازمند ثبات و شرایط مناسب در کشور هستیم.
وی ادامه داد: تعدادی بازیکن را سال گذشته در خلال برگزاری لیگ فوتسال نوجوانان کشور انتخاب کردیم و همچنین عملکرد بازیکنان حاضر در بازیهای آسیایی جوانان بحرین نیز در حال ارزیابی است. در صورت فراهم شدن شرایط قصد داریم با همکاری سازمان لیگ فوتسال، مسابقات در رده سنی مربوطه برگزار کنیم و سپس وارد مرحله اردوهای انتخابی تیم ملی شویم.
سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان درباره وضعیت قرارداد خود با فدراسیون فوتبال گفت: در بخش بانوان معمولاً قراردادها به صورت یکساله منعقد میشود و برای سال جدید هنوز قراردادی امضا نکردهایم اما توافق اولیه برای ادامه همکاری صورت گرفته است.
شریف در پاسخ به این پرسش که تیم ملی ایران در بازیهای المپیک جوانان با چه تیمهایی همگروه خواهد شد؟ عنوان کرد: هنوز قرعهکشی مسابقات انجام نشده و پیشبینی میشود این مراسم حدود دو ماه پیش از آغاز رقابتها برگزار شود. نکته مهم این است که از قاره آسیا تنها یک سهمیه به این رقابتها اختصاص یافته که آن نیز به دلیل قهرمانی تیم ملی نوجوانان ایران در بازیهای آسیایی بحرین در سال گذشته به تیم ملی کشورمان رسیده است.
سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان ادامه داد: در این مسابقات در مجموع ۸ تیم برتر دنیا حضور دارند که از اروپا دو تیم، از قاره آمریکا دو تیم، از آسیا یک تیم، از آفریقا یک تیم، از اقیانوسیه یک تیم و همچنین تیم میزبان حضور خواهند داشت ولی هنوز مشخص نیست کدام کشورها موفق به کسب سهمیه شدهاند.
وی درباره تجربه حضور در پاکستان و هدایت تیم ملی فوتسال زنان این کشور گفت: حضور در پاکستان نخستین تجربه بینالمللی من در عرصه مربیگری بود. این کشور برای اولین بار تیم ملی فوتسال بانوان را تشکیل داده بود و از ما درخواست همکاری بلندمدت داشت اما به دلیل اولویت داشتن تیم ملی ایران و برنامههای مربوط به بازیهای المپیک جوانان این همکاری در عین کوتاه بودن تجربهای بسیار ارزشمند برای من محسوب شد.
شریف ادامه داد: در مجموع ۴۲ روز در کنار این تیم حضور داشتم که از این مدت ۲۸ روز به برگزاری تمرینات اختصاص یافت و سپس به همراه تیم راهی تایلند و مسابقات جنوب آسیا شدیم. در این رقابتها موفق به کسب دو پیروزی، سه شکست و یک تساوی شدیم و در مجموع مسئولان فدراسیون پاکستان هم از عملکرد تیم رضایت داشتند.
سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان در واکنش به احتمال برگزاری لیگ برتر با حضور ۱۶ تیم در فصل آینده گفت: این موضوع میتواند به کیفیت لیگ آسیب وارد کند. پیش از هر چیز باید در نظر داشت که از نظر تعداد بازیکن چنین ظرفیتی برای برگزاری لیگ با ۱۶ تیم در سطح برتر وجود ندارد. از سوی دیگر بحث اسپانسرینگ نیز مطرح است و در شرایطی که کیفیت رقابتها پایین بیاید شاید جذب حامیان مالی نیز با چالش مواجه شود.
شریف ادامه داد: به نظر میرسد با توجه به اینکه هر سال تعدادی از تیمها قبل از شروع فصل از مسابقات کنار میکشند سازمان لیگ تلاش کرده با افزایش تعداد تیمها به نوعی پیشبینی لازم را انجام دهد تا در صورت انصراف برخی باشگاهها، با مشکل کمبود تیم مواجه نشود.
وی در پایان درباره قهرمانی استقلال گفت: استقلال نشان داد تیم بسیار خوبی است و از هر نظر برای قهرمانی آماده بود. در کنار این موضوع حمایت مناسب باشگاهها نیز نقش مهمی در موفقیت تیمها دارد و این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است که در باشگاه استقلال این موضوع به خوبی انجام شد.
