به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سومین جلسه وبیناری مدیران ستادی و استانی سال جاری، این پویش‌ها را محور برنامه‌های مهارت‌آموزی در دوران پساجنگ دانست و تأکید کرد: ظرفیت مهارتی استان‌ها برای بازسازی زیرساخت‌ها و توانمندسازی نیروهای متخصص به‌طور منسجم بسیج خواهد شد.

وی با تشریح ضرورت بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور پس از جنگ، بر نقش محوری این سازمان در اجرای پروژه‌های ملی مهارت‌محور تأکید کرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی از بین رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری دو میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، گفت: در شرایط کنونی مهم‌ترین اقدام کشور ورود جدی به عرصه بازسازی است و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای به عنوان بازوی مهارتی دولت، مسئولیت اصلی را در تربیت نیروی متخصص برای بازسازی زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌ها برعهده دارد.

وی پویش‌های «امداد ایران ماهر» و «سفیران انرژی» را حلقه‌های کلیدی این مأموریت ملی عنوان و تاکید کرد: این پویش‌ها با هدف بهره‌گیری از ظرفیت مهارت‌آموختگان، مربیان و متخصصان برای کمک به بازسازی منازل، صنایع و زیرساخت‌های آسیب‌دیده طراحی شده‌اند و باید در شورای مهارت استان‌ها و با همراهی استانداری‌ها و معاونت‌های اقتصادی به‌طور جدی پیگیری شوند.

حرکت ملی برای بازسازی کشور

محمدی با اشاره به آغاز به کار پویش «امداد ایران ماهر»، اظهار کرد: این طرح یک حرکت ملی برای استفاده از توان مهارتی کشور در بازسازی پس از جنگ است.

به گفته وی، ستادهای استانی این پویش در اداره‌های کل فنی‌وحرفه‌ای تشکیل شده و قرار است با همکاری استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بنیاد مسکن، هلال‌احمر و شهرداری‌ها عملیات بازسازی را پیش ببرند.

معاون وزیر کار با دعوت از تمامی استادکاران، مربیان و مهارت‌آموختگان برای مشارکت در این طرح ملی، اعلام کرد علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به درگاه emdad.irantvto.ir ثبت‌نام کنند.

محمدی همچنین پویش «سفیران انرژی» را اقدامی مهم برای مهارت‌آموزی افراد جویای کار در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی پس از جنگ دانست.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به اهمیت کلان‌پروژه‌های «همنوا» و «کارافن»، گفت: این پروژه‌ها در کنار پویش‌های امداد ایران ماهر و سفیران انرژی، ستون‌های اصلی توسعه مهارت در دوران بازسازی کشور هستند.

محمدی با تأکید بر لزوم پیگیری مسابقات ملی و آزاد مهارت و آمادگی برای مسابقات جهانی، خواستار هماهنگی لازم برای اجرای برنامه‌های تحولی و ارسال گزارش‌های دقیق از عملکرد پویش‌ها شد.

این مسئول دولتی توسعه صلاحیت حرفه‌ای، مدیریت منابع انسانی و فعال‌سازی زیرساخت‌های موجود با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین الزامات پیش‌روی سازمان دانست.

برنامه‌های ۱۴۰۵ با ساختار جدید ابلاغ شد

در ادامه فاطمه منصوری، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت نیز با اشاره به ابلاغ برنامه‌های سال ۱۴۰۵ گفت: در سال جاری تعداد برنامه‌ها کاهش یافته و ۷۵ برنامه برای ستاد و ۵۰ برنامه برای استان‌ها تدوین شده است.

وی با تأکید بر ضرورت پایش ماهانه و هماهنگی مستمر با دفتر بازرسی، اظهار کرد: پیشنهادات استان‌ها بر اساس شرایط هر منطقه در تعهدات لحاظ می‌شود و همکاری مستمر برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی ضروری است.

اولویت با کیفیت و مهارت‌های مورد نیاز بازسازی

سیدجمیل احمدی، معاون آموزش سازمان نیز با تشریح برنامه‌های آموزشی ۱۴۰۵ گفت: در سال جاری رویکرد آموزش نسبت به سال گذشته تغییر ساختاری دارد و کیفیت خروجی‌ها مهم‌ترین محور ارزیابی خواهد بود.

وی حوزه‌هایی چون اقتصاد دیجیتال، گوهرسنگ‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های مهارتی امسال دانست و افزود: در سال گذشته زیرساخت‌ها آماده شد و امسال باید خروجی عملی و اثرگذار ارائه شود.

احمدی همچنین از تقویت آموزش مجازی، تولید محتوا، و تعیین استان‌های معین برای کمک به استان‌های جنگ‌زده خبر داد.

گزارش دفتر بازرسی و ۳ استان برتر

همچنین گفتنی است، در ابتدای جلسه، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، گزارشی از ارزیابی عملکرد سال گذشته ارائه و بیان کرد: ارزیابی‌ها در چهار مرحله شامل دوره ۶ ‌ماهه، ارزیابی کلان‌پروژه‌ها و برنامه‌های راهبردی سازمان انجام شد و نهایتاً ۱۸ شاخص اصلی مورد سنجش قرار گرفت.

تقی غیاثی‌تبار با اشاره به برگزاری جلسه دفاعیه با گروه ارزیاب‌ها، اعلام کرد: هرمزگان، خوزستان و فارس به عنوان ۳ استان برتر در تحقق برنامه‌ها معرفی شده‌اند.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه هوشمند ارزیابی در استان‌های البرز و اصفهان خبر داد که پس از تکمیل، به سایر استان‌ها ابلاغ خواهد شد.