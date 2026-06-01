جهان از توانمندی و مهارت جوانان ایرانی نگران است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ مراسم آغاز رسمی اردوهای آماده‌سازی تیم ملی مهارت ایران با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از هنرستان استان البرز برگزار شد.

غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این مراسم، گفت: خیلی از این فرزندان ما وقتی که موفق می‌شوند در انظار ملی و بین‌المللی می‌درخشند.

وی افزود: ما در سازمان به دنبال انجام یک کار بزرگ برای آینده ایران هستیم اینکه مهارت به عنوان کلید بهره‌وری، به عنوان تحول‌آفرینی در کارآفرینی و نظام اشتغال کشور رقم بخورد.

محمدی ادامه داد: این جوانان نمایندگان ما در بین ملت های دنیا هستند و امیدواریم از بین شما جوانان کارآفرین، هر کسی که انتخاب شد و رفت در رقابت‌های جهانی شرکت کرد بتواند رویا و امید را به همه فرزندان ایران بدهد.

معاون وزیر کار خطاب به دانش‌آموزان حاضر در مراسم، گفت: شما رویا و امید را برای نسل خودتان تنها نمی‌آفرینید شما برای نسل‌های بعدی هم این امر مهم را محقق می‌کنید. مسئولان کشور و کسانی که در حال زحمت هستند از مربیان تا همکاران در نهادهای آموزشی، اقتصادی کشور امیدشان به شما است که بتوانید با تنوع رشته‌هایی که دارید با فراگیری بزرگی که به مدد شما برای همه ایجاد می‌شود در تراز جهانی بدرخشید.

وی تصریح کرد: امیدواریم تبدیل شوید به کسانی که انتقال فناوری و کار را برای ایران انجام می‌دهید.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یادآور شد: ۳۰ درصد نوآوری در دنیا با تکنسین ها انجام می‌شود. به ایران خیلی فشار آورده می‌شود. در بعضی از رشته ها کشور ما تحریم است، مثلاً در پرس. با وجود تلاش سیاسی، با وجود که بچه‌های ما خیلی پر توان هستند چون شرکت زیمنس اسپانسر این مسابقه جهانی است به ما اجازه شرکت نمی‌دهد؛ البته ما از لحاظ حقوقی داریم پیگیری می‌کنیم حتماً مسائل را به طور جدی پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: مهارت فرزندان ایران آنها نگران کرده و ترس دارند، چون می‌دانند اگر فرزندان این کشور دست پیدا کنند به این فناوری، حتماً تغییرات را در کشور ایجاد خواهند کرد.