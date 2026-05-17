به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشست خبری رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با موضوع آغاز اردوهای تیم ملی مهارت برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ شانگهای در محل این سازمان برگزار شد.

غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در این نشست با تکریم شهدای جنگ سوم تحمیلی، گفت: امروز در شرایط فشارهای دشمن آمریکایی و صهیونی قرار داریم،.با وجود این فشارها در مسابقات جهانی مهارت شرکت خواهیم کرد و همچنان امید است و همچنان جوانان کشور می‌توانند رویا داشته باشند.

وی افزود: رسالت ما تقویت این حرفه‌ها و ایجاد امید در دل جامعه است. ظرفیت در دل جامعه خیلی بیشتر از فعالیت‌هایی است که در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به دنبال آزاد کردن این توان نهفته است تا به توانمندی جوانان و کشور افزوده شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مزیت‌های این مسابقات اعلام کرد: این مسابقات ضمن درخشش جوانان، در بحث زیرساخت‌های مهارت آموزش کشور، الزاما یک تنوع رشته‌ای شکل می‌گیرد.

وی اضافه کرد: چه به روندهای جهانی که وجود دارد توجه شود و چه نشود، ظرفیت‌هایی که در ایران شکل می‌گیرد خیلی بیشتر از چیزی است که اکنون افراد مطلع هستند.

محمدی با اشاره به برگزاری مسابقات مهارت در اصفهان گفت: جوانان تا رنج سنی حدود ۲۳ سال در ۳۸ رشتهاز ۶۰ حرفه در سطح جهانی شرکت کردند. برگزاری این مسابقات ملی خود به خود باعث می‌شود تنوع رشته‌ها که نیازمندی همان کشور است، افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اظهار کرد: مسابقات ملی باعث می‌شود دسترسی عادلانه به ابزارهای حرفه‌ای فراهم شود.

محمدی در ادامه مزیت‌های مسابقات مهارت جهانی به تضمین کیفیت آموزش‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: این مسابقات بین‌المللی کیفیت آموزش‌ها را در کشور به کیفیت جهانی نزدیک و هم‌تراز چهانی می‌کند.

این مسئول دولتی با بیان این که شرکت جوانان ایرانی در این مسابقات، دسترسی ما را به فناوری و انواع امکانات آموزشی مهارت در سطح بین‌المللی فراهم می‌کند، توضیح داد: اگر این مسابقات فرامرزی نبود بسیاری از زیرساخت‌ها در کشورها رشد نمی‌کرد.

وی گفت: اساسا مسابقات طراحی می‌شوند تا زیست بوم را به تحرک وادارد و مسابقات مهارت باعث تحرک و نوسازی زیرساخت‌ها می‌شود.

محمدی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها در این مسابقات، اظهار کرد: ما در بعضی حرفه و رشته‌ها از جمله تراش در فلز CNC است که برای شرکت زیمنس است و این شرکت ما را تحریم کرده و نمی‌توانیم شرکت کنیم در حالی که بهترین‌ها در بین شرکت‌کنندگان ایرانی است.

وی افزود: با این حال ایران تلاش می‌کند در رشته‌هایی که از ظرفیت بالایی برخوردار است با قدرت در رقابت‌ها شرکت کند.

راه‌اندازی کمپ مهارت

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز کمپ ملی آماده‌سازی تیم مهارت ایران خبر داد و گفت: برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، کمپ آماده‌سازی رقابت‌های بین‌المللی مهارت از ۱۰ خرداد در مرکز تربیت مربی سازمان آغاز می‌شود. در این اردو ۱۴۰ نفر از جوانان کشور از ۲۷ استان حضور دارند و در سه مرحله آماده‌سازی، نمایندگان نهایی ایران برای حضور در مسابقات جهانی انتخاب خواهند شد.

محمدی اعلام کرد: شرکت‌کنندگان در این کمپ در بیش از ۲۰ رشته مهارتی آموزش‌های تخصصی می‌بینند و تلاش می‌شود با فراهم کردن تجهیزات و ابزارهای پیشرفته، آن‌ها برای رقابت در سطح جهانی آماده شوند.

محمدی حضور در مسابقات جهانی مهارت را راهبردی دانست و افزود: حدود ۳۰ درصد انتقال فناوری در جهان از طریق تکنسین‌ها انجام می‌شود و حضور جوانان ایرانی در این رقابت‌ها علاوه بر ایجاد انگیزه و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، می‌تواند به انتقال دانش و فناوری به کشور کمک کند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تاکید کرد: دولت و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر تداوم این رویدادها تاکید دارند و علاوه بر اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی شانگهای در شهریورماه، برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات آزاد مهارتی و بیست‌وسومین دوره مسابقات ملی مهارت نیز در سال آینده انجام شده است.