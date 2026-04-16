به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، امروز در سخنانی اعلام کرد: تجاوز به جمهوری اسلامی ایران با هدف اجرای مرحله خطرناکی از طرح صهیونیستی روی داد. وضعیت فعلی بخشی از رویارویی بزرگ بین محور اسلام، جهاد و مقاومت و دشمنان امت است که منطقه ما را هدف قرار داده‌اند.

الحوثی ادامه داد: آتش‌بس فعلی نتیجه‌ مجبور شدن آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به پذیرش آن پس از شکست قابل توجه آنها در دستیابی به اهدافشان است. از جمله اهداف اصلی تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران، سرنگونی نظام اسلامی و به زانو درآوردن مردم مسلمان ایران بود. دشمنان قصد داشتند جمهوری اسلامی و آنچه که از نظر نفوذ اسلامی در مقابله با طرح صهیونیستی و به عنوان پشتوانه‌ای برای مردم منطقه نشان می‌دهد را از بین ببرند. دشمنان قصد داشتند جمهوری اسلامی و آنچه که از نظر نفوذ اسلامی در مقابله با طرح صهیونیستی و به عنوان پشتوانه‌ ای برای مردم منطقه نشان می‌دهد را از بین ببرند. دشمنان از نظر تجهیزات نظامی و نابودی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه متحمل خسارات سنگینی شدند. آمریکایی‌ها در طول تجاوز خود ده‌ها هواپیما از جمله جنگنده، هواپیمای ترابری، هواپیمای سوخت‌رسانی، هواپیمای هشدار اولیه و غیره را از دست دادند؛ آن ها منهدم شدند. دشمن آمریکایی در عملیاتی که در اصفهان برنامه‌ریزی کرده بود، به طرز فجیعی شکست خورد دشمن آمریکایی در عملیاتی که در اصفهان برنامه‌ریزی کرده بود، به طرز فجیعی شکست خورد . دشمن آمریکایی به دلیل هزینه‌های مستقیم جنگ، ذخایر نظامی تهی شده و نیاز به تعمیر و نگهداری هواپیما، متحمل خسارات اقتصادی قابل توجهی شد. دشمن آمریکایی در بازارهای مالی، افزایش تورم و افزایش شدید قیمت‌ها، حتی در اروپا و جاهای دیگر، متحمل تریلیون‌ها دلار ضرر شد؛ خسارتی که بر قیمت سوخت و سایر کالاها هم تأثیر گذاشت. آمریکا در بخش کشاورزی نیز متحمل خسارات بی‌سابقه‌ای شد که بزرگ ترین ضرر و زیان این کشور در یک قرن اخیر به شمار می آید. دشمن اسرائیلی به دلیل هدف قرار گرفتن کارخانه‌ها، پایگاه‌ها و زیرساخت‌های خود در فلسطین اشغالی متحمل خسارات قابل توجهی شد. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هیچ توجیهی برای تجاوز خود علیه جمهوری اسلامی ندارند، تجاوزی که منجر به تهدید امنیت و ثبات منطقه و پیامدهایی برای ثبات جهانی شده است.

وی سپس افزود: در جهان پذیرفته شده است که این تجاوز، اقدامی صهیونیستی با اهداف شوم و تجاوزکارانه است که منطقه عربی و اسلامی ما را بدون هیچ توجیهی هدف قرار می‌دهد. بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی ناتو، از مشارکت با آمریکایی‌ ها در تجاوز علیه ایران خودداری کردند، در حالی که برخی از حکوکت های عربی (با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به تهران) همدست شدند. برخی از حکوکت های عربی با باز کردن حریم هوایی خود و ارائه انواع حمایت‌ها و کمک‌ها به این تجاوز که منطقه را هدف قرار داد، همدست بوده‌اند. در سطح جهانی، رد گسترده تجاوز و پیامدهای آن وجود دارد. آنچه بسیاری از کشورهای اروپایی در ناتو را از اتحاد با آمریکایی‌ها باز داشت این است که می‌دانستند این تجاوز پرهزینه است و به شکست منتهی می‌شود آنچه بسیاری از کشورهای اروپایی در ناتو را از اتحاد با آمریکایی‌ها باز داشت این است که می دانستند این تجاوز پرهزینه است، منجر به خسارات قابل توجهی خواهد شد و انتظار داشتند که شکست بخورد. بسیاری از کشورهای اروپایی متوجه شده‌اند که این تجاوز تأثیر منفی بر اقتصاد جهانی دارد. به همین دلایل، آنها هیچ سودی برای کشورهایشان در مشارکت (در تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به تهران) نمی‌بینند. در سطح جهانی، موضع روشنی مبنی بر پایان دادن به این تجاوز وجود دارد. در اظهارات ترامپ جنایتکار و انتقادات مکرر او از کشورهای مختلف به دلیل امتناع از همدستی با او (در تجاوز به ایران)، کینه آشکار آمریکایی‌ها مشهود است. ترامپ جنایتکار ضمن انتقاد از کشورهای مختلفی که از همدستی با او امتناع می‌کنند، از حکومت های عربی که این کار را کردند، تمجید کرد. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، متجاوز هستند. آنها با شرارت، تجاوز و جنایات خود به منطقه ما آمده‌اند و امنیت و ثبات آن را تهدید می‌کنند. مردم منطقه ثابت قدم و مقاوم هستند. دشمن صهیونیستی، به همراه حامیان آمریکایی خود، مجبور به پذیرش این آتش‌بس شد که بر اساس یک دوره ۲ هفته‌ای برای مذاکره است. اگر مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد، منجر به یک دوره طولانی‌تر ثبات یا توافق برای پایان دادن به تجاوز خواهد شد. وقتی آمریکایی‌ها وارد مذاکرات شدند، این کار را طبق روش خود که مبتنی بر تکبر، غرور و استبداد بود، انجام دادند. آمریکایی‌ها وارد مذاکرات شدند تا شرایط خود را دیکته کنند و تلاش کنند آنچه را که از طریق تجاوز نظامی نتوانستند به دست آورند، (در میز مذاکره) به دست آورند. روشن است که وقتی مذاکرات آغاز شد، آمریکایی‌ها دیکته‌های خود را تحمیل کردند و مانع از دستیابی به نتایج معقول، منطقی و عادلانه شدند. مفهوم آمریکایی مذاکره، دیکته کردن شرایط و مجبور کردن دیگران به تسلیم شدن در برابر شرایط آنهاست. آمریکایی‌ها خواسته‌های غیرممکنی را مطرح می‌کنند که هیچ کشور مستقلی نمی‌تواند آنها را بپذیرد.

رهبر جنبش انصارالله یمن، تأکید کرد: آمریکایی‌ها حقوق دیگران را نادیده می‌گیرند و بر اساس اصول انصاف، تفاهم و مصالحه عمل نمی‌کنند. دیکته‌های آمریکایی، دور اول مذاکرات در پاکستان را بی نتیجه کرد و تلاش‌های هماهنگی برای برگزاری دور دوم در حال انجام است. مشکل این است که آمریکایی‌ها در این آتش‌بس زبان تهدید دارند. آن ها به دشمن اسرائیلی اجازه می‌دهند تا به صورت یکجانبه در لبنان اقدام کند. دشمن اسرائیلی در حال استقرار ۵ لشکر نظامی در جنوب لبنان است که نقض آشکار آتش‌بس و نقض توافق آتش‌بس است. آنچه دشمن اسرائیلی در لبنان انجام می‌دهد، تجاوز بزرگی علیه یک جبهه اساسی و کلیدی در محور مقاومت و جهاد است، جبهه‌ای که تحت پوشش توافق آتش‌بس قرار دارد. تجاوز مداوم علیه لبنان، آتش‌بس را به تمام معنا تهدید می‌کند تجاوز مداوم علیه لبنان، آتش‌بس را به تمام معنا تهدید می‌کند. این محور، از جمهوری اسلامی ایران گرفته تا سایر جبهه‌ها، نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند و نظاره‌گر اقدامات دشمن اسرائیلی علیه لبنان باشد. ما هرگز نمی‌توانیم در برابر تجاوز بی‌ پروا و جنایتکارانه دشمن اسرائیلی که با هدف دستیابی به حداکثر نتایج مطابق با اهدافش در طرح صهیونیستی انجام می‌شود، سکوت کنیم. نمی‌توانیم تجاوز علیه لبنان را نادیده بگیریم. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها وقتی در دستیابی به دستاوردهای خود شکست می‌خورند، روی آتش‌بس‌های شکننده کار می‌کنند. توافق غزه توسط دشمنان اجرا نشده است، آنها به تعهدات روشن و مشخصی که حقوق بشردوستانه برای مردم است، پایبند نبوده‌اند. کاری که دشمن اسرائیلی حتی قبل از این دور از جنگ، در طول ۱۵ ماه با لبنان کرده، عدم پایبندی به توافق است. مانطور که در بیانیه‌های قبلی تکرار کرده‌ایم، دشمن به دنبال تحمیل سیاست مصونیت از مجازات علیه این ملت است.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی خاطرنشان کرد: در سوریه، رویکرد گروه‌هایی که کشور را کنترل می‌کنند (رژیم جولانی) بیهوده است، زیرا تأیید می‌کند که آنها با دشمن اسرائیلی دشمن نیستند، بلکه با دیگران دشمنی می کنند. جنوب سوریه اشغال شده است و مصونیت از مجازات به تمام اشکال خود، از قتل و تجاوز گرفته تا آدم‌ربایی و سایر تخلفات، ادامه دارد. دشمن اسرائیلی، به همراه آمریکایی‌ها، در نتیجه رویکردی تهاجمی که کاملاً مبتنی بر اجرای طرح صهیونیستی علیه ملت ماست، در حال دامن زدن به ناآرامی‌ها و مشکلات در منطقه و جهان است. دشمن اسرائیلی و آمریکایی به هیچ تعهد، توافق یا پیمانی پایبند نیست دشمن اسرائیلی و آمریکایی به هیچ تعهد، توافق یا پیمانی پایبند نیست و هیچ توجهی به قوانین بین‌المللی نمی‌کند. اعمال دشمن اسرائیلی و آمریکایی منجر به خطرات جدی، ناآرامی‌ها و تهدیدهایی برای امنیت و ثبات در منطقه و جهان می‌شود. تمام سرزنش‌ها از سوی منطقه ما و جهان باید معطوف به تشدید فشار بر آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها باشد، زیرا رویکرد آنها به طور غیرقابل توجیهی تهاجمی است. مردم ما باید از ماهیت واقعی خطرات و ماهیت واقعی دشمن کاملاً آگاه باشند. مشکل واقعی در رویکرد تهاجمی آمریکایی-اسرائیلی نهفته است که مبتنی بر اجرای طرح صهیونیستی است که ملت ما را هدف قرار می‌دهد. رژیم صهیونیستی در این منطقه یک متجاوز است و با خود تجاوز، شر و جنایت به همراه می‌آورد. مقابله با دشمن صهیونیستی یک مسئولیت مشروع، اخلاقی، انسانی، دینی و ملی است. حقایق روشن است. دشمن در تلاش است تا آزادی مردم ما را سلب کند، سرزمین‌های آنها را اشغال کند و منابع شان را غارت کند تا آنها را به بردگی بکشد. با وجود تجاوز صهیونیست‌ها به لبنان، مقامات لبنانی به همراه برخی از حکومت های عربی، مقاومت را مسئول (وقوع تجاوز از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی) می‌دانند و آن را به خاطر اقدامات دشمن اسرائیلی سرزنش می‌کنند.