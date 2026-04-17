سامانه بارشی جدید در راه کرمانشاه است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود یک سامانه بارشی به جو استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادههای هواشناسی، از عصر روز شنبه شرایط جوی استان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: فعالیت این سامانه تا اواسط روز چهارشنبه ادامه دارد و در این مدت، علاوه بر کاهش نسبی دمای هوا، شاهد بارشهای متناوب باران در نقاط مختلف استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: این بارشها در برخی ساعات با وزش باد نسبتاً شدید و وقوع رعد و برق همراه خواهد بود و شرایط ناپایداری را در سطح منطقه ایجاد میکند.
زورآوند با اشاره به زمان اوج فعالیت این سامانه گفت: پیشبینی میشود از بعدازظهر روز دوشنبه تا صبح سهشنبه، شدت بارشها افزایش یابد که این موضوع میتواند مشکلاتی مانند آبگرفتگی معابر را به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: در برخی نقاط استان، این شرایط ممکن است با رگبار تگرگ و حتی شکلگیری سیلابهای محلی همراه شود، بنابراین شهروندان و دستگاههای اجرایی باید تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.
