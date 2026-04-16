به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از حمله موشکی حزب‌ الله لبنان به مناطقی از شمال فلسطین اشغالی خبر می دهند.

بر اساس اعلام این رسانه، حزب‌الله موشک هایی را به‌ عکا، حیفا و تجمع شهرک نشینان صهیونیست در «الکریوت» واقع در اراضی اشغالی شلیک کرد.

الجزیره به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کرد: آژیرهای خطر در شمار زیادی از شهرک‌ های صهیونیست نشین به صدا درآمد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی تعداد موشک های شلیک شده از سوی حزب‌ الله لبنان به حیفای اشغالی را ۵ موشک رسانه ای کرد.