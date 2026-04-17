اعلام بسته ترکیبی ایرانسل ویژه دهه کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، تمامی مشترکان تلفن همراه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، میتوانند از ۳۰ فروردینماه تا ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، بسته ترکیبی به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و میلاد حضرت امام رضا (ع) را دریافت کنند.
این بسته ویژه، شامل یک گیگابایت اینترنت و یک ساعت مکالمه درون شبکه ایرانسلی است که با پرداخت قیمت تخفیفی ۶۵۰۰تومان، برای تمامی مشترکان قابل تهیه است. این بسته پس از فعالسازی، به مدت ۱۰ روز اعتبار دارد و امکان خرید آن به دفعات برای تمام مشترکان فراهم است.
متقاضیان میتوانند از طریق سوپراپلیکیشن ایرانسل من یا شمارهگیری کد دستوری #۵* نسبت به فعالسازی این بسته اقدام کنند.
دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، برای تمامی مشترکان تلفنهمراه، از وبسایت ایرانسل امکانپذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شمارهگیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسلی وجود دارد.
