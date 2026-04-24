۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

زورآوند: بارش و احتمال سیلاب از شنبه کرمانشاه را فرامی‌گیرد

زورآوند: بارش و احتمال سیلاب از شنبه کرمانشاه را فرامی‌گیرد

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی کرمانشاه گفت: از بعدازظهر شنبه ورود سامانه بارشی جدید، موجب وزش باد، رعدوبرق و بارش باران همراه با احتمال سیلاب در استان خواهد شد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل‌های نقشه هواشناسی، در خصوص وضعیت جوی استان اظهار کرد: هوای استان امروز تا ظهر فردا (شنبه)، صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت گاهی اوقات با وزش باد ملایم و به تدریج با افزایش ابر همراه خواهد بود.

وی به تغییرات دمایی در این بازه زمانی نیز اشاره کرد و افزود: همچنین طی این مدت و تا پیش از ورود سامانه جدید، دمای هوای نقاط مختلف استان روندی افزایشی خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه از تغییر شرایط جوی خبر داد و تصریح کرد: به دنبال این وضعیت، از بعدازظهر روز شنبه تا چهارشنبه هفته آینده، شاهد گذر سامانه‌ای بارشی از جو منطقه خواهیم بود که این سامانه به تناوب سبب وزش باد، بارش باران و وقوع رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.

زورآوند با هشدار نسبت به پیامدهای ورود این سامانه ناپایدار، بیان کرد: این شرایط جوی، در برخی نقاط استان آبگرفتگی معابر عمومی و ریزش رگبار تگرگ را نیز در پی خواهد داشت.

وی در پایان با تأکید بر زمان اوج فعالیت این سامانه بارشی، خاطرنشان کرد: شایان ذکر است که انتظار می‌رود بارش‌ها در ساعاتی از روز دوشنبه و به ویژه در نیمه غربی استان از شدت بیشتری برخوردار باشد؛ به طوری که در مناطق مذکور با ایجاد رواناب و احتمالاً سیلابی شدن مسیل‌ها نیز همراه می‌گردد که توجه به هشدارهای لازم در این خصوص ضروری است.

