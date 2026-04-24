علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل‌های نقشه هواشناسی، در خصوص وضعیت جوی استان اظهار کرد: هوای استان امروز تا ظهر فردا (شنبه)، صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت گاهی اوقات با وزش باد ملایم و به تدریج با افزایش ابر همراه خواهد بود.

وی به تغییرات دمایی در این بازه زمانی نیز اشاره کرد و افزود: همچنین طی این مدت و تا پیش از ورود سامانه جدید، دمای هوای نقاط مختلف استان روندی افزایشی خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه از تغییر شرایط جوی خبر داد و تصریح کرد: به دنبال این وضعیت، از بعدازظهر روز شنبه تا چهارشنبه هفته آینده، شاهد گذر سامانه‌ای بارشی از جو منطقه خواهیم بود که این سامانه به تناوب سبب وزش باد، بارش باران و وقوع رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.

زورآوند با هشدار نسبت به پیامدهای ورود این سامانه ناپایدار، بیان کرد: این شرایط جوی، در برخی نقاط استان آبگرفتگی معابر عمومی و ریزش رگبار تگرگ را نیز در پی خواهد داشت.

وی در پایان با تأکید بر زمان اوج فعالیت این سامانه بارشی، خاطرنشان کرد: شایان ذکر است که انتظار می‌رود بارش‌ها در ساعاتی از روز دوشنبه و به ویژه در نیمه غربی استان از شدت بیشتری برخوردار باشد؛ به طوری که در مناطق مذکور با ایجاد رواناب و احتمالاً سیلابی شدن مسیل‌ها نیز همراه می‌گردد که توجه به هشدارهای لازم در این خصوص ضروری است.