به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار، در جریان بازدید رئیس دفتر بازرسی رئیس‌جمهور از پایانه و بازارچه مرزی میرجاوه، گفت: درخواست مردم مرزنشین استان این است که چهارچوب‌های اداری حاکم در مرز، از جمله اعمال تعرفه‌های گمرکی برای فعالیت‌های کولبری، اصلاح شود تا قیمت تمام‌شده کالاها افزایش پیدا نکند و مردم از هزینه‌های صرفه‌جویی‌شده بهره‌مند شوند.

استاندار سیستان و بلوچستان، با اشاره به لزوم تقویت اقتصاد کلان و فعالیت‌های تجاری رسمی، تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد خرد تقویت نشود و مردم دو طرف مرز مشغول کار نشوند، در حوزه اجتماعی و امنیتی آسیب خواهیم دید.

وی با بیان اینکه این درخواست به رئیس‌جمهور گزارش داده شد و منجر به مصوبه هم شده است؛ به وضعیت نامناسب اشتغال در مناطق مرزی اشاره کرد و اظهار داشت: کشورهای دیگر مرزهای آباد و فعالی دارند، اما مردم مرزنشین ما جزو بیکارترین مردم کشور هستند که استان سیستان و بلوچستان در این زمینه رتبه اول را دارد و پس از آن خوزستان و ایلام قرار دارند و مرزنشین ما باید ثروتمند باشد، اما متأسفانه اینگونه نیست.

بیجار خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور بر این دیدگاه تأکید دارند و ما در استان تلاش می‌کنیم مصوبات را اجرایی کنیم، اما درخواست مردم این است که این روند سرعت بیشتری بگیرد.