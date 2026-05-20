به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در هفتمین نشست پیگیری برنامههای بهینهسازی مصرف گاز که با حضور جمعی از مدیران ستادی، مدیران عامل شرکتهای گاز استانی، پالایش و مدیران مناطق عملیاتی انتقال گاز به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه امسال سالی استثنایی برای صنعت گاز کشور است، تصریح کرد: ناترازی پیشبینی شده برای زمستان پیشرو، نیازمند نگاه ملی، اتخاذ تصمیمهای فوری و بسیج همه جانبه همکاران در پالایشگاهها، خطوط انتقال و شرکتهای گاز استانی است تا خللی در پایداری شبکه ایجاد نشود.
معاون وزیر نفت در امور گاز با قدردانی از عملکرد همکاران صنعت گاز در مدیریت شرایط بحرانی، افزود: در مقطعهایی که شبکه با فشارهای جدی مواجه شد، همکاران در شرکتهای گاز استانی، پالایشگاهها، شرکت انتقال گاز و مناطق عملیاتی با هماهنگی کامل و بدون نقص، وظایف خود را انجام داده و اجازه ندادند جریان حیاتی انرژی در کشور دچار اختلال شود.
توکلی با اشاره به ریسک بالای افت فشار گاز برای گروهی از مشترکین در برخی استانها، گفت: سناریوهای عملیاتی برای هر استان تا پیش از آغاز فصل سرما، باید به تفکیک و با برنامه مشخص، شامل سازوکارهای اطلاعرسانی، نحوه اقدام دستگاههای اجرایی و برنامههای مدیریت مصرف تدوین و تمرین شود.
به گفته وی، استفاده از فناوریهای نوین، جایگزینی بخاریهای راندمان بالا، بهینهسازی موتورخانهها، حذف گازهای محاسبهنشده، توسعه هوشمندسازی، بهکارگیری کارورها و اصلاح فرآیندهای زودهنگام در پالایشگاهها از اولویتهای اصلی در این زمینه است؛ افزون بر این هیچکس به اندازه مدیران عامل شرکتهای گاز استانی با شرایط شهرهای خود آشنا نیست، بنابراین تدوین این سناریوها باید با مشارکت مستقیم مدیران استانی و با هماهنگی ستاد مرکزی مدیریت بحران انجام شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اهمیت پیشبینی مصرف و ارسال پیامک اطلاعرسانی به مشترکان، تصریح کرد: شفافسازی وضعیت مصرف، یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت بهینه مصرف است.
توکلی با اشاره به نقش راهبردی صنعت گاز در کشور گفت: شرکت ملی گاز ایران نقشی مستقیم در آرامش خانوارها، پایداری صنعت و اقتصاد کشور دارد. از این رو لازم است در همه بخشها، از پالایشگاهها تا شرکتهای گاز استانی، هر ظرفیت ممکن برای افزایش بهرهوری و صرفهجویی به کار گرفته شود تا شبکه گاز کشور در زمستان پیشرو با پایداری کامل به خدمترسانی ادامه دهد.
وی در ابتدای این نشست ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت ۶ نفر از کارکنان تلاشگر مجتمع گاز پارس جنوبی در سانحه رانندگی اخیر، یاد و خاطره این همکاران را گرامی داشت و برای آنان طلب رحمت و مغفرت کرد.
