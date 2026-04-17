۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

حاجی بابایی: مقاومت، معادله را تغییر می‌دهد

حاجی بابایی: مقاومت، معادله را تغییر می‌دهد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص برقراری آتش بس در لبنان، گفت: این، پیام روشنی به همه مستکبران است؛ مقاومت، معادله را تغییر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در رابطه با برقراری آتش بس در لبنان، اظهار کرد: آتش‌بس ‎لبنان، تسلیم رژیم صهیونیستی در برابر اراده آهنین جبهه مقاومت بود. این پیروزی بزرگ هدیه آمریکا نیست؛ بلکه نتیجه مشت محکم حزب‌الله و معادلات هوشمندانه و یکپارچه محور مقاومت است.
وی افزود: این، پیام روشنی به همه مستکبران است: مقاومت، معادله را تغییر می‌دهد.

رامین عبداله شاهی

