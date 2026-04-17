به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در رابطه با برقراری آتش بس در لبنان، اظهار کرد: آتشبس لبنان، تسلیم رژیم صهیونیستی در برابر اراده آهنین جبهه مقاومت بود. این پیروزی بزرگ هدیه آمریکا نیست؛ بلکه نتیجه مشت محکم حزبالله و معادلات هوشمندانه و یکپارچه محور مقاومت است.
وی افزود: این، پیام روشنی به همه مستکبران است: مقاومت، معادله را تغییر میدهد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص برقراری آتش بس در لبنان، گفت: این، پیام روشنی به همه مستکبران است؛ مقاومت، معادله را تغییر میدهد.
