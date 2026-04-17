۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

تصادف موتورسیکلت و عابر پیاده در اراک سه فوتی و مصدوم برجای گذاشت

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده در اراک، یک جوان ۱۸ ساله جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۱۴و ۱۱ دقیقه امروز جمعه، حادثه‌ای دلخراش در انتهای پارک جنگلی اراک رخ داد که در آن یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده برخورد کرد.

وی افزود: در این سانحه، سرنشین ۱۸ ساله موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخت، همچنین عابر پیاده و راکب موتور دچار مصدومیت شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت:با اعلام حادثه به مرکز فوریت‌های پزشکی، سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام و پس از انجام اقدامات فوریت پزشکی، دو مصدوم حادثه به مرکز درمانی منتقل شدند.

