آئین قدردانی از ۲۲ سیمبان پرتلاش استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از سیمبانان پرتلاش استان تهران همزمان با فرارسیدن روز جهانی سیمبان، با حضور جمعی از مدیران صنعت برق در ساختمان معاونت بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار شد.

در این مراسم از زحمات تعدادی از سیمبانان نمونه و فعال استان تهران با اهدای لوح تقدیر و هدایایی قدردانی به عمل آمد.

اکبر حسن‌بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در این آیین با اشاره به نقش کلیدی سیمبانان در پایداری شبکه برق، گفت: سیمبانان، ایثارگران خط مقدم تأمین برق هستند که در سختترین شرایط جوی و ارتفاع، برای روشنایی منازل مردم تلاش میکنند.

وی افزود: امنیت شبکه برق و کاهش خاموشی‌ها مرهون جان‌فشانی این قشر خدوم و گمنام است.

در پایان این مراسم، از ۲۲ نفر از سیمبانان برگزیده استان تهران تجلیل و بر لزوم تکریم مقام این قشر زحمتکش تأکید شد.