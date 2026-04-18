به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی بعدازظهر شنبه در آئین تجلیل از سیمبانان صنعت برق استان کردستان، با قدردانی از تلاش‌های این قشر در شرایط مختلف، اظهار کرد: سیمبانان به عنوان جامعه هدف صنعت برق، در خط مقدم خدمت‌رسانی قرار دارند و همواره نقش‌آفرینان اصلی در پایداری شبکه برق هستند.

وی با اشاره به عملکرد صنعت برق در دوره‌های بحرانی، افزود: در جریان جنگ‌های اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و جنگ ۴۰ روزه، نیروهای صنعت برق بدون وقفه و خستگی‌ناپذیر به مردم خدمت‌رسانی کردند.

معاون استاندار کردستان با بیان اینکه زیرساخت‌های برق از اهداف مهم دشمنان در جنگ‌ها بوده است، تصریح کرد: حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشور به‌ویژه صنعت برق، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این بخش در سطح جهانی است.

ورمقانی ادامه داد: کارکنان صنعت برق استان کردستان با وجود تمامی مخاطرات، پس از حملات دشمن در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شده و اجازه ندادند مردم با مشکلات بیشتری مواجه شوند.

وی در پایان با اشاره به تلاش‌های سیمبانان در زمستان سخت سال گذشته، گفت: این خدمات مستمر نشان‌دهنده روحیه ایثار، تعهد و مسئولیت‌پذیری سیمبانان استان است.

نقش کلیدی سیمبانان در پایداری شبکه برق

در ادامه این مراسم، محمدسعید سلطانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان نیز با اشاره به نام‌گذاری ۲۹ فروردین به نام سیمبانان، اظهار کرد: سیمبانان و دکل‌بانان همواره در صف اول خدمت‌رسانی قرار دارند و نقش کلیدی در پایداری شبکه برق ایفا می‌کنند.

وی افزود: حماسه‌ای که در جریان جنگ ۴۰ روزه توسط صنعت برق خلق شد، حاصل تلاش جمعی بود اما نمود عینی آن در عملکرد سیمبانان جلوه‌گر شد.

سلطانی با اشاره به جان‌باختن یکی از سیمبانان استان، گفت: رعایت ایمنی باید در اولویت فعالیت‌های این قشر قرار گیرد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان همچنین از ثبت بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ عملیات توسط نیروهای عملیاتی این شرکت در جریان جنگ تحمیلی سوم خبر داد و افزود: توسعه زیرساخت‌های برق با هدف افزایش ایمنی و کیفیت خدمات ادامه دارد.

وی بر حمایت از خانواده سیمبانان تأکید کرد و گفت: تمامی ظرفیت‌ها برای پشتیبانی از این خانواده‌ها به کار گرفته خواهد شد.

در پایان این مراسم، از تعدادی از سیمبانان برتر استان در جریان جنگ ۴۰ روزه با اهدای نشان تقدیر شد.