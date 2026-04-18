به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رستمی با انتشار پستی در شبکه های اجتماعی خواستار شفافیت مسئولان با مردم و جلوگیری از تحریف واقعیتها شد.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: بازگشایی تنگه_هرمز به شکل محدود، با نظارت ایران و فعلا برای ۵ روز و بعد از اطمینان از آتشبس در لبنان، به عنوان یکی از بندهای آتش_بس انجام شده است. مسئولان عزیز! واقعیت ها را به مردم بگویید، اجازه ندهید باند اپستین شکست در میدان را در جنگ روایت تلافی کند.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز به عنوان یکی از بندهای توافق آتشبس در لبنان صورت گرفته است.
کد مطلب 6803846
نظر شما