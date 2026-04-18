به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رستمی با انتشار پستی در شبکه های اجتماعی خواستار شفافیت مسئولان با مردم و جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها شد.



رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: بازگشایی تنگه_هرمز به شکل محدود، با نظارت ایران و فعلا برای ۵ روز و بعد از اطمینان از آتش‌بس در لبنان، به عنوان یکی از بندهای آتش_بس انجام شده است. مسئولان عزیز! واقعیت ها را به مردم بگویید، اجازه ندهید باند اپستین شکست در میدان‌ را در جنگ روایت تلافی کند.