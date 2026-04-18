۱۸۹۴ مورد محدوده جدید معدنی در خراسان جنوبی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: طی سال گذشته در خراسان جنوبی شاهد جهش در صدور مجوزهای معدنی بودیم.

وی ادامه داد: در بخش اکتشاف با صدور ۹۶ فقره پروانه جدید، خراسان جنوبی جایگاه نخست را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داد.

پارسا بیان کرد: در نتیجه آزادسازی ۳۰ هزار کیلومتر مربع از پهنه‌های معدنی استان هزار و ۸۹۴ مورد ثبت محدوده جدید در سال گذشته انجام شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در حوزه صدور گواهی کشف هم در سال گذشته ۳۴ فقره مجوز صادر شد که این آمار نیز رتبه اول کشور را برای این استان مرزی به ارمغان آورده است.

به گفته پارسا؛ همچنین تعداد ۴۰ فقره پروانه بهره‌برداری جدید صادر شده است که در این شاخص نیز رتبه اول کشوری متعلق به خراسان جنوبی است.