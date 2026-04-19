حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم حرکت‌های پرشور مردمی در دیار سینه ستبر ایران اسلامی، اظهار کرد: برنامه‌های هفته هشتم از تجمعات بزرگ مردمی تحت عنوان «نحن منتقمون» در کلانشهر کرمانشاه، همزمان با فرارسیدن ایام پربرکت دهه کرامت با شکوه و معنویت هرچه تمام‌تر برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه این تجمعات با حضور اقشار مختلف مردم هر شب رأس ساعت ۲۱ برنامه‌ریزی شده است، افزود: برنامه شب چهل و نهم در روز شنبه بیست و نهم فروردین‌ماه، از مسیر بلوار طاق‌بستان، بیمارستان حضرت معصومه (س) به سمت حسینیه حضرت معصومه (س) برگزار شد. این مراسم که مصادف با شب میلاد باسعادت حضرت معصومه (س) است، با حضور ارزشمند خدام آستان مقدس ایشان برگزار شد.

وی در ادامه به تشریح مسیرهای روزهای آتی پرداخت و گفت: در شب پنجاهم که مصادف با روز یکشنبه سی‌ام فروردین‌ماه است، تجمع مردمی از میدان گلریزان به سمت چهارراه سنگر برگزار می‌شود. همچنین برای شب پنجاه و یکم در روز دوشنبه سی و یکم فروردین‌ماه، مسیر این تجمع از شهرک ظفر، میدان ظفر به سمت ایستگاه سه تعیین شده است.

حجت‌الاسلام عبدی با اشاره به برنامه ویژه اواسط هفته تصریح کرد: برنامه شب پنجاه و دوم در روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت‌ماه، از چهارراه شهید مدرس (اجاق) به سمت میدان آیت‌الله کاشانی (مصدق) برگزار می‌شود. این مراسم به عنوان ویژه‌برنامه بیعت با امام خامنه‌ای و با حضور مداح اهل بیت، حاج ابوذر روحی همراه خواهد بود. در شب پنجاه و سوم نیز در روز چهارشنبه دوم اردیبهشت‌ماه، حرکت مردمی از اول شهرک بهداری به سمت انتهای این شهرک انجام می‌پذیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: مسیر شب پنجاه و چهارم در روز پنجشنبه سوم اردیبهشت‌ماه، از چهارراه رشیدی به سمت محله جعفرآباد خواهد بود و در نهایت برنامه شب پنجاه و پنجم در روز جمعه چهارم اردیبهشت‌ماه، در محدوده فرهنگیان فاز یک، از مسیر پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر برگزار می‌شود که این مراسم با اقامه پرفیض نماز استغاثه به حضرت امام زمان (عج) همراه است.