۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

تیم سیار خون‌گیری در اسلام‌آباد غرب مستقر می‌شود

کرمانشاه – مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه، از استقرار تیم سیار خون‌گیری در شهرستان اسلام‌آباد غرب برای اهدای خون به بیماران خبر داد و از مردم دعوت کرد تا در این حرکت خیرخواهانه شرکت کنند.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اهدای خون اظهار داشت: اهدای خون، عملی انسان‌دوستانه است که به نجات جان بیماران کمک می‌کند و از مردم آبادانی شهرستان اسلام‌آباد غرب دعوت به عمل می‌آورد تا در این پویش مشارکت کنند.

وی ادامه داد: تیم سیار خون‌گیری به منظور تسهیل در اهدای خون، روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در اسلام‌آباد غرب مستقر خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه افزود: محل استقرار تیم، پشت بیمارستان امام خمینی (ره) تعیین شده است و پذیرش داوطلبان اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر انجام خواهد گرفت.

میرزاده تأکید کرد: اهداکنندگان محترم توجه داشته باشند که همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است تا بتوانند در این عمل مهم شرکت کنند و با اهدای خون خود، زندگی دوباره‌ای به بیماران هدیه دهند.

