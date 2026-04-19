بررسی راهکارهای تأمین کالاهای اساسی در نشست بانک مرکزی با حضور وزرا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نوزدهمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» با حضور جمعی از وزرا و مسئولان اقتصادی کشور و به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله حمایت از افرادی که در پی شرایط جنگی شغل خود را از دست داده‌اند، تسریع در تأمین و تدارک کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، تسهیل فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات و همچنین پیشگیری از بروز کمبود در بازار مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه بر ضرورت نظارت مستمر بر قیمت‌ها و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تأکید شد تا از بروز نوسان در بازار اقلام ضروری جلوگیری شود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در این کارگروه سیاست‌های حمایتی برای جبران بخشی از خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ نیز مورد بررسی قرار گرفت.

هماهنگی فوری میان نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی، تمرکز بر مدیریت مسائل اقتصادی با هدف کاهش فشار تورمی و نظارت روزانه بر بازار کالاهای اساسی از مهم‌ترین محورهای فعالیت این کارگروه عنوان شده است.