۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

تشکیل تیم‌های بازرسی متمرکز برای نظارت بر بازار همدان

همدان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: برای تشدید نظارت‌ها تیم‌های بازرسی متمرکز تشکیل خواهد شد و با هوشمندسازی فرآیند بازرسی، از ظرفیت نظارت‌های مردمی نیز بهره گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان بر ضرورت مدیریت قاطع بازار و مقابله بدون مماشات با محتکران، گرانفروشان و واحدهای صنفی متخلف تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان خواست تا با حضور میدانی و نظارت مستمر سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنند و افزود: مدیریت و تنظیم بازار اولویت نخست حوزه اقتصادی استان است و مشارکت فعال همه دستگاه‌ها را در این زمینه می‌طلبد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اذعان به تأثیرات اقتصادی جنگ و تورم هزینه‌های تولید بر قیمت کالاها، بیان کرد: تدابیری برای کنترل و مدیریت بازار همدان مبتنی بر تحلیل منطقی قیمت‌ها اندیشیده شده که به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی راه‌اندازی موقت مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی در سطح استان و واردات کالا از کشورهای همسایه از طریق استان‌های مرزی از جمله تدابیر اندیشیده شده دانست و افزود:ایجاد و تقویت بازارچه‌های محلی، توزیع کنترل‌شده کالاهای موجود در انبارها با قیمت‌های مصوب و راه‌اندازی تابلوهای اعلام قیمت مصوب در واحدهای صنفی به‌ویژه در حوزه پروتئین و میوه و تره‌بار از دیگر تصمیمات اتخاذ شده است.

حسینی با بیان اینکه برای تشدید نظارت‌ها تیم‌های بازرسی متمرکز تشکیل خواهد شد و با هوشمندسازی فرآیند بازرسی، از ظرفیت نظارت‌های مردمی نیز بهره گرفته می‌شود، ادامه داد: علاوه بر این موارد رسیدگی فوری به شکایات مردمی در اداره‌کل تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار گرفته است.

