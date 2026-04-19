به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان بر ضرورت مدیریت قاطع بازار و مقابله بدون مماشات با محتکران، گرانفروشان و واحدهای صنفی متخلف تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان خواست تا با حضور میدانی و نظارت مستمر سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنند و افزود: مدیریت و تنظیم بازار اولویت نخست حوزه اقتصادی استان است و مشارکت فعال همه دستگاه‌ها را در این زمینه می‌طلبد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اذعان به تأثیرات اقتصادی جنگ و تورم هزینه‌های تولید بر قیمت کالاها، بیان کرد: تدابیری برای کنترل و مدیریت بازار همدان مبتنی بر تحلیل منطقی قیمت‌ها اندیشیده شده که به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی راه‌اندازی موقت مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی در سطح استان و واردات کالا از کشورهای همسایه از طریق استان‌های مرزی از جمله تدابیر اندیشیده شده دانست و افزود:ایجاد و تقویت بازارچه‌های محلی، توزیع کنترل‌شده کالاهای موجود در انبارها با قیمت‌های مصوب و راه‌اندازی تابلوهای اعلام قیمت مصوب در واحدهای صنفی به‌ویژه در حوزه پروتئین و میوه و تره‌بار از دیگر تصمیمات اتخاذ شده است.

حسینی با بیان اینکه برای تشدید نظارت‌ها تیم‌های بازرسی متمرکز تشکیل خواهد شد و با هوشمندسازی فرآیند بازرسی، از ظرفیت نظارت‌های مردمی نیز بهره گرفته می‌شود، ادامه داد: علاوه بر این موارد رسیدگی فوری به شکایات مردمی در اداره‌کل تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار گرفته است.