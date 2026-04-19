۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

دختران امروز مهمان رایگان سینما سپیدرود رشت هستند

رشت- معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: امروز یکشنبه همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) سینما سپیدرود رشت پذیرای تمامی دختران به‌صورت رایگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه فروتن صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه(س)، گرامیداشت روز دختر و آغاز دهه کرامت، اظهار کرد: برنامه فرهنگی با هدف تکریم جایگاه دختران برگزار می‌شود.

وی افزود: بر این اساس و با موافقت حوزه هنری گیلان امروز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، سینما سپیدرود رشت پذیرای تمامی دختران به‌صورت رایگان خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند بدون پرداخت هزینه، به تماشای فیلم‌های در حال اکران بنشینند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تصریح کرد: اجرای این‌گونه برنامه‌ها در راستای ترویج نشاط اجتماعی، تقویت مشارکت فرهنگی و ارج نهادن به مناسبت‌های مذهبی و ملی در دستور کار قرار دارد.

فروتن در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین طرح‌هایی زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان، در فعالیت‌های فرهنگی و هنری شود.

