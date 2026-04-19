به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری مازندران در اطلاعیه ای از انجام یک عملیات فنی برای انهدام مهمات باقی‌مانده از دوران دفاع مقدس در منطقه ساحلی گهربارانِ شهرستان میاندورود خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، صدای انفجار که تا دقایقی دیگر در این محدوده شنیده خواهد شد، ناشی از اجرای فرآیند تخصصی خنثی‌سازی و انهدام مهمات قدیمی مربوط به عملیات رمضان است و هیچ‌گونه خطری برای ساکنان منطقه ندارد.

مسئولان استانی با تأکید بر ایمن‌بودن این اقدام اعلام کردند که تمامی مراحل با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و توسط تیم‌های تخصصی انجام می‌شود و شهروندان جای نگرانی نداشته باشند.

گفتنی است این‌گونه عملیات‌ها به‌منظور پاک‌سازی مناطق از بقایای جنگی و افزایش ایمنی عمومی به‌صورت دوره‌ای در نقاط مختلف انجام می‌شود.