به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌ان، جین سروسکا، مدیر اجرایی بندر لس‌آنجلس، در یک کنفرانس خبری هشدار داد که تشدید تنش‌های نظامی در منطقه خلیج فارس موجب افزایش قابل توجه هزینه سوخت کشتی‌ها شده و می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را تحت فشار قرار دهد.

به گفته وی، طی سه هفته گذشته قیمت سوخت دریایی (بانکر) بیش از دو برابر شده است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم هزینه حمل‌ونقل دریایی را افزایش داده و در نهایت می‌تواند به رشد قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی منجر شود.

سروسکا توضیح داد اگرچه کشتی‌های حامل کالا به مقصد آمریکا به‌طور مستقیم از منطقه درگیری عبور نمی‌کنند، اما نوسانات شدید بازار نفت و نگرانی‌ها درباره امنیت تنگه هرمز باعث افزایش هزینه سوخت در مسیرهای مختلف حمل‌ونقل دریایی در سراسر جهان شده است. به گفته او، این افزایش هزینه ابتدا بر دوش واردکنندگان و صادرکنندگان قرار می‌گیرد و در نهایت در قالب تورم در قیمت خرده‌فروشی کالاها در بازار آمریکا منعکس خواهد شد.

وی همچنین به اختلالات ایجادشده در بنادر مهم ترانشیپ شرق آسیا اشاره کرد و گفت توقف حدود یک‌ونیم ماهه بخشی از جریان ارسال کالا از شرق به غرب آسیا، باعث انباشت محموله‌ها در بنادر کلیدی منطقه شده است. در حال حاضر بنادر سنگاپور، تایوان، کره جنوبی و ژاپن با حجم بالایی از کالاهای معطل در چرخه حمل‌ونقل مواجه هستند.

مدیر اجرایی بندر لس‌آنجلس هشدار داد که این وضعیت می‌تواند گلوگاه‌های مهم ترانزیتی آسیا را با فشار جدی مواجه کند و در صورت تداوم، نه‌تنها صادرات خاورمیانه بلکه ترانزیت کالاهای مقصد آمریکا نیز با اختلال روبه‌رو خواهد شد.

با این حال، سروسکا تأکید کرد در حال حاضر بنادر غربی آمریکا از جمله لس‌آنجلس و لانگ بیچ همچنان بدون اختلال جدی در حال فعالیت هستند و عملیات تخلیه و بارگیری به‌صورت عادی انجام می‌شود. به گفته او، در حال حاضر کمبودی در تأمین سوخت کشتی‌ها در این بنادر وجود ندارد.

وی در عین حال هشدار داد که هزینه‌های اضافی زنجیره تأمین در نهایت به افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی منجر خواهد شد و افزود: انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین همچنان حفظ شده، اما این انعطاف با هزینه قابل توجهی همراه است.

بر اساس گزارش‌ها، قیمت نفت خام از زمان آغاز تنش‌ها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و برخی شاخص‌های منطقه‌ای به سطوح تاریخی نزدیک شده‌اند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که تنش‌ها در خلیج فارس ادامه داشته باشد، فشار بر هزینه حمل‌ونقل دریایی و قیمت سوخت کشتی‌ها کاهش نخواهد یافت و بنادر آسیایی همچنان یکی از نقاط حساس زنجیره تأمین جهانی باقی خواهند ماند.