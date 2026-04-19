مهاجرانی: تلاش سیمبانان امید را در دل مردم زنده نگه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، همزمان با «روز جهانی سیمبان» با حضور در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ضمن بازدید از زیرساخت‌های این مجموعه، از زحمات شبانه‌روزی تکنسین‌ها و مهندسان صنعت برق کشور تقدیر کرد و از رضایت‌مندی عمومی در پی خنثی‌سازی هزاران حمله به زیرساخت‌های انرژی خبر داد.

سخنگوی دولت چهاردهم در ادامه بازدیدهای میدانی خود، روز یکشنبه (۳۰ فروردین ۱۴۰۵) با حضور در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از ناوگان خودرویی و لجستیک این شرکت و همچنین مرکز پایش و رصدخانه (دیسپاچینگ) برق و انرژی شهر تهران بازدید به عمل آورد.

وی در این برنامه که به صورت برخط (آنلاین) با ۲۲ منطقه پستی برق کشور در ارتباط بود، در مراسم تقدیر از سیمبانان صنعت برق شرکت کرد.

پاسداران نور و افتتاح ۱۴۰۵مین پست برق در سال ۱۴۰۵

فاطمه مهاجرانی در ابتدای سخنان خود ضمن ادای احترام به ساحت تمامی شهیدان، از رهبر شهید تا شهدای صنعت برق، یاد و خاطره دو بانوی بزرگوار صنعت برق که در جنگ تحمیلی دوم و سوم جان خود را تقدیم انقلاب و مردم کردند، گرامی داشت.

وی با اشاره به تقارن معنادار سال جاری با دستاوردهای زیرساختی اعلام کرد: امیدوار هستم که این هزار و چهارصد و پنجمین (۱۴۰۵) پستی که در سال ۱۴۰۵ افتتاح شد، با خیر و برکت مورد استفاده مردم عزیزمان قرار بگیرد.

شایان ذکر است این پست به نام شهیده مژده زندی نسب (رییس گروه فنی برنامه و بودجه توزیع توانیر و دانش آموخته دکتری مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران) مزین شد.

سخنگوی دولت سیمبانان را «پاسبانان و پاسداران نور و زندگی» خواند و تاکید کرد: در دنیای امروز، زندگی بدون جریان برق بی‌معنا و نشدنی است. شما تنها چراغ‌ها را روشن نمی‌کنید، بلکه به کل جریان زندگی مردم کمک می‌کنید.

خنثی‌سازی بیش از ۲۰۰۰ حمله به زیرساخت‌ها و رضایت‌مندی عمومی

مهاجرانی با اشاره به تهدیدات و حملات گسترده به زیرساخت‌های حیاتی کشور، از ایستادگی نیروهای صنعت انرژی پرده برداشت و گفت: جا دارد از تمامی عزیزانی که در طول این مدت، در برابر بیش از ۲۰۰۰ حمله‌ای که به صنعت آب و برق صورت گرفت ایستادگی کردند تا مردم ما احساس نگرانی نکنند و در تنگی قرار نگیرند، تشکر ویژه داشته باشم.

وی با انتقال پیام رضایت مردم افزود: من در تمام مصاحبه‌ها این موضوع را بیان می‌کنم، زیرا وظیفه دارم پیام مردم را منتقل کنم. مردم اعلام می‌کنند که از خدمت‌رسانی در طول این چهل و چند روز رضایت دارند. برای کسی که کار می‌کند، هیچ چیز زیباتر از شنیدن پیام رضایت‌مندی از سوی مردم نیست.

سخنگوی دولت همچنین مراتب سپاسگزاری خود را از روابط عمومی، عباس علی‌آبادی (وزیر محترم نیرو)، مصطفی رجبی مشهدی (سخنگوی صنعت برق کشور)، محمد اله‌داد سرپرست توانیر و تمامی فعالان و مدیران این عرصه ابراز داشت.

بومی‌سازی دانش صنعت برق؛ دستاوردی بزرگ برای کشور

یکی از محورهای اصلی سخنان سخنگوی دولت، تاکید بر اهمیت خودکفایی و بومی‌سازی فناوری‌ها بود.

وی با تحسین مهندسان داخلی خاطرنشان کرد: از اینکه دانش صنعت برق را بومی کردید و با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، دانشگاهیان، مهندسین و جوانان خودمان این زیرساخت‌ها را ایجاد نمودید، بسیار سپاسگزارم. بسیاری از کشورها این فناوری‌ها را در اختیار دارند اما تمام آن را وارد می‌کنند. نکته مهم و دستاورد بزرگ این است که شما توانستید این فناوری‌ها را بومی‌سازی کنید که واقعاً جای خداقوت ویژه دارد.

حمایت دولت از ثبت رسمی «روز ملی صنعت برق» در تقویم

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت کار سیمبانان و سختی‌های پنهان این شغل اشاره کرد و گفت: سیمبانان الحق و الانصاف زحمات وافری می‌کشند که فراتر از حد تصور کسانی است که تنها بهره‌بردار این انرژی هستند. ما به عنوان مصرف‌کننده معمولاً درک نمی‌کنیم که پشت این جریان چه زحماتی کشیده شده است.

وی در پاسخ به درخواست مطرح شده مبنی بر ثبت رسمی روز ملی صنعت برق در تقویم رسمی کشور، قول مساعدت و پیگیری داد و تصریح کرد: برای رسمی شدن این روز و درج در تقویم، فرایند تشریفاتی آن را از طریق شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی طی کنید. ما حتماً در خدمت شما هستیم تا امور را پیش ببریم و باعث افتخار و خوشحالی ماست که بتوانیم اقدامی انجام دهیم تا تکنسین‌ها و مهندسان عزیزمان با دلگرمی بیشتری به کار خود ادامه دهند.

خدمت صادقانه به خلق؛ بالاترین عبادت

سخنگوی دولت در پایان ارتباط برخط خود، بار دیگر از زحمات نیروهای صنعت برق که اجازه ندادند «حملات دشمن، زندگی مردم را به سیاهی و تاریکی ببرد» قدردانی کرد و با تقدیم بیتی از دیوان شمس مولانا (تو مگو همه بجنگند و ز صلح من چه آید / تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز) سخنان خود را به پایان برد.

وی با اشاره به کلامی از آیت‌الله بهجت (ره) مبنی بر اینکه «بعد از اعمال واجب، بالاترین عمل خدمت به خلق خداست»، خطاب به سیمبانان و مدیران (از جمله محمد اله‌داد) گفت: «چراغ‌هایتان ان‌شاءالله روشن و سیم‌هایتان وصل باد. مطمئن باشید کسی که توفیق خدمت صادقانه به بندگان خدا را پیدا می‌کند، سیم ارتباطی‌اش با عالم بالا وصل است که می‌تواند چنین خدمتی ارائه دهد. ان‌شاءالله که همچنان وصل بمانید و حال دل مردمان خوب باشد.