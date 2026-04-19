۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

محورهای تماس تلفنی ترامپ با فرمانده ارتش پاکستان

منابع پاکستانی از تماس تلفنی مستقیم فرمانده ارتش پاکستان و رئیس جمهور آمریکا و محورهای آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی مستقیم با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، با او درباره اوضاع در تنگه هرمز و جنگ علیه ایران گفتگو کرد.

این تماس در چارچوب تلاش‌ها پیش از آن که واشنگتن و تهران برداشتن گام‌هایی برای کاهش تنش و باز کردن تنگه هرمز به روی کشتیرانی تجاری را اعلام کنند، برقرار شد.

روزنامه‌ها و شبکه‌های محلی پاکستان اعلام کردند که در تماس ترامپ با منیر، تحولات مرتبط با جنگ امریکا- ایران و امنیت مسیرهای کشتیرانی در منطقه و نقش اسلام آباد در دستیابی آمریکا و ایران به تفاهم، بررسی شد. ترامپ همچنین تماس‌هایی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برقرار کرد.

طبق این گزارش‌ها، تماس ترامپ و منیر نقطه اوج تلاش‌های دیپلماتیک و نظامی پاکستان بود که شامل سفر منیر به تهران برای دیدار با مقامات ایرانی و انجام دادن رایزنی‌های فشرده با مسئولان آمریکایی از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور با هدف مدیریت بحران، می‌شد.

    • نادر IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      این یانکی های احمق هنوز در افکار سال‌های 1976و77هستند که با آل‌سعود جهود تبانی کردن و با افزایش تولید نفت عربستان وارزان شدن قیمت نفت اقتصاد ایران را نابود کردن،زهی خیال باطل گاو چران امروز ایران با 47سال تحریم خودش را به قدرت جهانی رسانده و تو هنوز به مغز کوچکت خطور نکرده که باید باج بدهی دیگر از جمهوری اسلامی ایران نمی توانی باج بگیری...
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      سگ زرد در آخرین توئیتش باز واق واق و تهدید کرده که اگر توافق نکنید و تسلیم نشوید پلها زیرساختهای ایران را میزنیم شگرد این خوک زرد نجاستخوار تهدید و ترساندن است عملا دیگر کاری از دستش برنمیاد! شما هم محکم بایستید اولتیماتوم بدهید اگر بزنی هر هدفی را در زمین های اشغالی فلسطین و کشورهای عرب منطقه دارنده پایگاه نطامی امریکا و همدست شماها را با قدرت تمام میزنیم مطمئن باشید جرات نمی کنند یک گلوله هم شلیک کنند دوران تهدید ترساندن زدن گذشت همین فشارهای روانی و ناکامیها خوک زرد را خفه و خواهد کشت انشاله
    • ق ر IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      داستان چوپان دروغگو همه شنیدن ترامپ چوپان دروغگو رو سفید کرده ترامپ چوپان دروغگو جهان

