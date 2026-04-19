محورهای تماس تلفنی ترامپ با فرمانده ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، رسانههای پاکستانی اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی مستقیم با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، با او درباره اوضاع در تنگه هرمز و جنگ علیه ایران گفتگو کرد.
این تماس در چارچوب تلاشها پیش از آن که واشنگتن و تهران برداشتن گامهایی برای کاهش تنش و باز کردن تنگه هرمز به روی کشتیرانی تجاری را اعلام کنند، برقرار شد.
روزنامهها و شبکههای محلی پاکستان اعلام کردند که در تماس ترامپ با منیر، تحولات مرتبط با جنگ امریکا- ایران و امنیت مسیرهای کشتیرانی در منطقه و نقش اسلام آباد در دستیابی آمریکا و ایران به تفاهم، بررسی شد. ترامپ همچنین تماسهایی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برقرار کرد.
طبق این گزارشها، تماس ترامپ و منیر نقطه اوج تلاشهای دیپلماتیک و نظامی پاکستان بود که شامل سفر منیر به تهران برای دیدار با مقامات ایرانی و انجام دادن رایزنیهای فشرده با مسئولان آمریکایی از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور با هدف مدیریت بحران، میشد.
