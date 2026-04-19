به گزارش خبرنگار مهر. حجتالاسلام حسین مهدیان، ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه دهه کرامت که در آستان مقدس امامزاده عبدالله علیهالسلام شهرستان گرگان برگزار شد، با تبریک ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و امام علی بن موسی الرضا (ع)گفت: دهه کرامت، بهعنوان ایامی پر از برکت و معنویت، نماد و نشانهای از عظمت اهل بیت عصمت و طهارت است که همواره بر دلهای مسلمانان سایه افکنده است.
وی در ادامه افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تجدید بیعت با ارزشهای انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل هستیم. دهه کرامت فرصتی است تا همگان با تکیه بر آموزههای اهل بیت، به ترویج فضائل انسانی، معنوی و اخلاقی در جامعه بپردازیم.
وی ادامه داد:این ایام بهویژه برای نسل جوان ما حائز اهمیت است چرا که در این روزها میتوانند با ارزشهای اسلامی و انقلابی بیشتر آشنا شوند.
مهدیان همچنین به تاریخچه لقب کریمه اهل بیت اشاره کرد و گفت: این لقب ارزشمند ریشه در تاریخ و ارادتهای عمیق بزرگان دین دارد. مرحوم آیتالله سید محمود مرعشی نجفی رضواناللهعلیه، از علمای بزرگ تشیع، همواره آرزو داشتند قبر مطهر حضرت زهرا را زیارت کنند. برای رسیدن به این هدف، ۴۰ شب عبادت و چلهنشینی کردند. در نهایت، در عالم رویا حضرت باقر یا حضرت صادق به ایشان راهنمایی کردند که زیارت حضرت فاطمه معصومه نیز برابر با زیارت حضرت زهرا است. این رویداد عظیم نشاندهنده جایگاه والای حضرت فاطمه معصومه در دنیای اسلام است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت ایام دهه کرامت برای تقویت روحیه انقلابی در میان مردم اشاره کرد و گفت: امروز، در جهانی که دشمنان نظام اسلامی تلاش میکنند تا بر وحدت ما آسیب وارد کنند، دهه کرامت بهعنوان یک نماد از همبستگی ملی و وفاداری به اصول انقلاب اسلامی، نقش بسیار مهمی ایفا میکند. پیروزیهای عظیم جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف، به ویژه در مقابله با تهدیدات خارجی، نتیجه همان انسجام و همدلی مردم است که از آن با عنوان ایران امام رضا متحد، مقتدر و پیروز یاد میکنیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان همچنین به تحولات داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود: امروز ما در جنگی تمامعیار قرار داریم، جنگی که ابعاد مختلفی دارد. جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ اجتماعی، جنگ اطلاعاتی و جنگ سیاسی. دشمنان ما سعی دارند با استفاده از تفرقهافکنی و تبلیغات منفی، بین مردم و مسئولان فاصله بیندازند. اما به برکت خون شهدا و وحدت کلمه مردم و رهبری حکیمانه حضرت آیتالله خامنهای، ما همچنان پیروز خواهیم بود.
وی در ادامه به توطئههای دشمنان نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: جنگی که امروز علیه ما در جریان است، تنها به جنگ نظامی محدود نمیشود. بلکه جنگ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز در دست اجراست. اینجا است که انسجام داخلی و پیروی از رهبر معظم انقلاب، بهترین راه مقابله با این تهدیدات است.
مهدیان از برگزاری آیین غبارروبی از ضریح امامزاده عبدالله به عنوان نمادی از تطهیر دلها یاد کرد و گفت: آیین غبارروبی از ضریح شریف امامزاده عبدالله که امروز برگزار شد، نمادی است از زدودن غبار گناه، معصیت و غفلت از دلهای مؤمنان. امیدواریم به برکت این ایام مبارک، خداوند گناهان و معاصی ما را ببخشد و همه ما را در مسیر درست هدایت کند.
وی همچنین ضمن تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی افزود: اگر این ایام و ماههای مبارک را با رعایت همبستگی و تقویت وحدت درونملی سپری کنیم، قطعاً در تمامی عرصهها به پیروزیهای بزرگ خواهیم رسید و دشمنان هرگز نخواهند توانست به اهداف شوم خود دست یابند.
