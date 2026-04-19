  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

هاکان فیدان: تنش‌های منطقه به‌ دلیل توسعه‌طلبی اسرائیل است

وزیر امور خارجه ترکیه در سخنانی اعلام کرد: تنش‌های فزاینده‌ در منطقه به‌ دلیل توسعه‌طلبی اسرائیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما امیدواریم که تمام مسائل حل نشده بین واشنگتن و تهران در طول دوره آتش بس حل و فصل شود.

وزیر امور خارجه ترکیه در این خصوص ادامه داد: مذاکرات بین تهران و واشنگتن علیرغم برخی اختلافات تا حد زیادی پیشرفت داشته و در صورت لزوم آتش بس باید تمدید شود. ما نباید به اسرائیل اجازه دهیم که حقایق را در لبنان تحمیل کند.

هاکان فیدان، سپس افزود: منطقه به دلیل برنامه های توسعه طلبانه اسرائیل، تنش‌ های فزاینده‌ ای را تجربه می‌کند.

کد مطلب 6805250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها