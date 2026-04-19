به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما امیدواریم که تمام مسائل حل نشده بین واشنگتن و تهران در طول دوره آتش بس حل و فصل شود.

وزیر امور خارجه ترکیه در این خصوص ادامه داد: مذاکرات بین تهران و واشنگتن علیرغم برخی اختلافات تا حد زیادی پیشرفت داشته و در صورت لزوم آتش بس باید تمدید شود. ما نباید به اسرائیل اجازه دهیم که حقایق را در لبنان تحمیل کند.

هاکان فیدان، سپس افزود: منطقه به دلیل برنامه های توسعه طلبانه اسرائیل، تنش‌ های فزاینده‌ ای را تجربه می‌کند.