احداث بادشکن زنده ۸۰ کیلومتری در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی در جریان سفر به شهرستان جاسک در شرق هرمزگان، ضمن بازدید میدانی از طرح‌های آبخیزداری، بیابان‌زدایی و پروژه‌های حفاظت از عرصه‌های طبیعی، آخرین وضعیت اقدامات در حال اجرا را بررسی کرد.

وی در ادامه این سفر با کاشت نهال، دستور آغاز عملیات اجرایی طرح بادشکن زنده در این منطقه را صادر کرد و گفت: اجرای این طرح نقش موثری در کاهش هجوم شن‌های روان، مهار فرسایش خاک و بهبود شرایط زیست‌محیطی و معیشتی ساکنان محلی خواهد داشت.

رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر استفاده از گونه‌های سازگار با اقلیم منطقه، از جمله کهور ایرانی، افزود: این گونه‌ها علاوه بر مقاومت بالا در برابر شرایط سخت آب‌وهوایی جاسک، در تثبیت خاک، توسعه فضای سبز و ترسیب کربن نقش قابل‌توجهی ایفا می‌کنند.

رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از جمله «ماده ۳» قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، برای اجرای طرح‌های منجر به رونق اقتصاد محلی تاکید کرد و گفت: توسعه فعالیت‌های اقتصادی باید همزمان با صیانت از منابع طبیعی و تشدید نظارت‌ها در واگذاری‌ها انجام شود.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از عرصه‌های طبیعی و منابع ملی مأموریت محوری و غیرقابل اغماض این سازمان است، افزود: تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها باید در چارچوب بهره‌برداری اصولی و پایدار از منابع طبیعی طراحی و اجرا شوند.

افلاطونی با تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری بخش خصوصی اظهار کرد: برای تسریع در اجرای طرح‌های منابع طبیعی، استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور در قالب مسئولیت اجتماعی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: این مشارکت‌ها ضمن کاهش بار مالی دولت، می‌تواند نقش موثری در حفظ، احیا و پایداری عرصه‌های طبیعی داشته باشد و منافع آن به‌طور مستقیم به جوامع محلی بازگردد.