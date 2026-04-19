خبر خوش وزیر علوم: افزایش حقوق هیئت علمی قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نشست مشترک حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امروز ۳۰ فروردینماه در محل معاونت علمی برگزار شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در این نشست شرایط کشور را دشوار اما سرشار از فرصت برای رسیدن به اوج اقتدار و تبدیل تهدید به فرصتی بزرگ برای ایران دانست. او دو سناریوی پیش روی کشور را اینگونه تشریح کرد: اول، رفع تحریمها که بهبودی اوضاع را به همراه خواهد داشت و دوم، عدم رفع تحریمها یا گشایش اندک که منجر به کاهش شدید منابع کشور و سوق یافتن اولویتها به سمت مسائلی غیر از دانشگاه خواهد بود.
وزیر علوم تاکید کرد: در دوران پساجنگ، تقویت نهاد علم و فناوری برای جهش سایر بخشها ضروری است، تجربهای که کشورهای ژاپن و آلمان پس از جنگ با موفقیت پشت سر گذاشتند.
سیمایی صراف در خصوص افزایش حقوق اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه، به پیامی از سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که بر اساس آن، ۶۰درصد احکام حقوقی اصلاح و ابلاغ شده است. وی ابراز امیدواری کرد که این مسئله به زودی حل و فصل شود؛ شایان ذکر است حمایت معاون اول محترم رئیسجمهور در تسهیل این فرآیند نقش ویژهای داشت.
وی افزود: منابع مرتبط با این موضوع در نظر گرفته شده، احکام صادر و مصوبات هیئت امنا امضا و ابلاغ شده است.
از پژوهشگاه تا پارک تخصصی؛ رویکرد جدید وزارت علوم برای توسعه زیستبوم نوآوری
محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: حمایتهای مالی و رفع موانع توسط معاونت علمی، نقش بسزایی در پیشبرد امور پارکهای فناوری داشت. پروژههای موفقی نظیر طرح «نوشناس» نشان از همافزایی مثبت در این بخش دارد. با وجود محدودیتهای فضای کسبوکار و شرایط جنگی، انتظار میرود نیمه دوم سال جاری شاهد خروجیهای مؤثری از حوزه پارکهای علم و فناوری باشیم. نگاه مثبت دکتر افشین و تیم همراه ایشان، نویدبخش تحولی جهشی در زیرساختهای پارکها است.
وی به اولویت وزیر علوم در توسعه پارکها اشاره کرد و گفت: با همکاری ایشان، الگوی جدیدی را در پیش گرفتهایم. در گذشته، توسعه نهادها و پارکهای متعدد در دل وزارت علوم، گاه منجر به انحلال یا تغییر مأموریت برخی از آنها شده بود. اکنون با تبدیل سه پژوهشگاه به پارکهای تخصصی و تعطیلی یا ارتقاء برخی مراکز رشد به استانداردهای نوین، در حال تجدید ساختار این حوزه هستیم.
شهیکی همچنین به برنامه تربیت ۱۰۰ مدیر آینده زیستبوم نوآوری اشاره کرد که بخشهایی از آن در ایران، چین، مسکو و ترکیه برگزار خواهد شد و افزود: این برنامه نسل جدیدی از مدیران را تربیت خواهد کرد که به راهبری زیستبوم نوآوری و فناوری کمک شایانی خواهد کرد.
وی در پایان، بر لزوم تقویت اعتبار مالیاتی، افزایش پایه سهام صندوقها و تقویت نقش صندوقهای پژوهش و فناوری در سرمایهگذاری بذری و مراحل اولیه و انتهایی چرخه عمر شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد و گفت: امیدوارم که با این اقدامات، بتوان به اهداف کمی برنامه هفتم توسعه در زمینه اسکلتبندی و رشد واحدهای دانشبنیان دست یافت.
هدفگذاری رشد ۴ درصدی مقالات
سید مهدی ابطحی طراحی «برنامه جهش» را هوشمندانه خواند و با استناد به گزارش ارائه شده در خصوص نرخ رشد مقالات علمی در سال میلادی گذشته، که نشاندهنده رشد ۱.۶درصدی مقالات ایران در مقایسه با نرخهای بالای ۲۰درصد ترکیه و ۱۳درصد عربستان بود، بر ضرورت این برنامه تأکید کرد.
معاون پژوهشی وزیر علوم، به پیشرفت داوریها اشاره کرد و اظهار داشت: بازگشت به مسیر تعریفشده توسط معاونت علمی، امری زمانبر است و نیاز به گفتگو و حوصله دارد که به خوبی در حال انجام است.
ابطحی در خصوص همکاریهای علمی بینالمللی، نکتهای را مطرح کرد: مجموع مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی در سطح جهان، بسیار بیشتر از مقالات منتسب به مؤسسات ایرانی است. این موضوع، که بخشی از رشد بالای ۲۰درصدی مقالات ترکیه نیز مرهون پژوهشگران ایرانی است که در آن کشور فعالیت میکنند، نشاندهنده مهاجرت نخبگان است.
وی با اشاره به اتفاقات اخیر در حوزه زیرساختها، تقویت نقاط پژوهشی و ارتباطات آنها را از منظر پدافندی، راهکار مناسبتری نسبت به تجمیع سرمایه در یک نقطه و احتمال از دست دادن آن دانست و بر لزوم تدبیر مشترک در این زمینه تأکید کرد.
معاون پژوهشی وزیر علوم، ضمن ابراز خرسندی از هدایت دغدغههای علمی کشور توسط دکتر افشین، ابراز امیدواری کرد که معاونت علمی و دو وزارتخانه علوم و بهداشت، بتوانند کیان علمی کشور را در شرایط کنونی حفظ کنند.
وی با اشاره به هدفگذاری رشد حدود ۴ درصدی مقالات در برنامه هفتم، این میزان را معقول دانست و معتقد بود با این هدفگذاری، میتوان ضمن حفظ موقعیت فعلی، از عقب افتادن از رقبا جلوگیری کرد.
نظر شما