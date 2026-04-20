«ایران.تئاتر.تئاتر شهر» برگزار شد؛ اهالی هنر کنار ایران ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد «ایران. تئاتر. تئاتر شهر» عصر امروز ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در لابی سالن اصلی تئاتر شهر برگزار شد.

از حاضران در این رویداد می‌توان به مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، کورش سلیمانی مدیر مجموعه تئاترشهر، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر، امین اشرفی مدیریت تماشاخانه ایرانشهر، محمد بهرامی مدیر انجمن صنفی روابط عمومی‌ خانه تئاتر، امیر مشهدی‌عباس مدیر تالار هنر، داوود نامور مدیر عمارت نوفل‌لوشاتو، حسین مسافر آستانه، فرزان دلفانی، اتابک نادری، مهرداد ضیایی، منوچهر اکبرلو، سیروس همتی، کهبد تاراج، وحید نفر، حسن جودکی، خسرو شهراز و ... اشاره کرد.

اجرای این برنامه را علیرضا سعیدی عهده‌دار بود.

نخستین بخش این برنامه به اجرای یک قطعه موسیقایی توسط محمد فرشته‌نژاد اختصاص داشت.

در ادامه سهیلا جوادی همسر مرحوم علی سلیمانی با خوانش متنی گزارش‌گونه به تشریح آسیب وارد شده به منزل مسکونی خود در طی جنگ تحمیلی صورت گرفته، پرداخت.

سپس محمد فرشته‌نژاد قطعه «ای‌ایران» را برای حضار اجرا کرد.

در بخش بعدی کلیپی در راستای یادبود هنرمندان درگذشته تئاتر در سال گذشته پخش شد.

سپس مهراد ضیایی یک قطعه نمایشی در قالبی حماسی با موضوع «ایران» و «تئاترشهر» برای حاضران اجرا کرد که با توجه و بروز احساسات مخاطبان مواجه شد.

بخش بعدی به اجرای یک قطعه موسیقایی دیگر با موضوع کودکان شهید شده به‌ویژه کودکان مدرسه «شجره طیبه» میناب که در پی حملات ددمنشانه رژیم صهیونسیتی و آمریکا به شهادت رسیدند، با اجرای محمد فرشته‌نژاد، تخصیص داده شد.

در پی بخش قبلی برنامه، کلیپی دیگر با موضوع کودکان به شهادت رسیده مدرسه «شجره طیبه» میناب با صدای روزبه بمانی پخش شد.

سپس محمد فرشته‌نژاد قطعه دیگری را که برای نخستین‌بار در این رویداد رونمایی شد، اجرا کرد.

در بخش پایانی برنامه علیرضا سعیدی اسامی هنرمندانی از جمله کورش نریمانی، بهنام تشکر، جلال تجنگی، مارال فرجاد، وحید لک، کورش سلیمانی، ناصر کامکاری، حمید گلی، هرمز هدایت، بیتا عالمی و ... را که در طی جنگ رمضان منازل مسکونی‌شان توسط رژیم صهیونسیتی و آمریکا مورد آسیب و تخریب قرار گرفته است، قرائت کرد.

برنامه در پایان به کودکان مدرسه «شجره طیبه» میناب تقدیم شد.