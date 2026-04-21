علت افزایش قیمت دارو مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بررسی موضوع افزایش قیمت برخی اقلام دارویی در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد و گفت: افزایش قیمت ناشی از ناهماهنگی میان دستگاه های ذی ربط بود و اصلاح ابلاغیه بیمه، مشکل افزایش قیمت دارو را تا حد زیادی حل کرد.

وی با اشاره به نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در این جلسه، مدیرعامل بیمه سلامت نیز حضور داشت و توضیحات لازم را درباره دلایل بروز این ناهماهنگی‌ها و پیامدهای آن ارائه کرد. بر اساس بررسی‌ها، مشخص شد در برخی موارد افزایش سهم پرداختی مردم برای داروها موجب نارضایتی شده بود.

اسحاقی ادامه داد: پس از اصلاح ابلاغیه از سوی شورای عالی بیمه سلامت و اعمال تغییرات در سامانه‌های بیمه سلامت، قیمت‌ها به‌روزرسانی و سهم بیمه و پرداختی بیماران نیز اصلاح شد که این اقدامات تا حد زیادی به ساماندهی وضعیت موجود کمک کرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در حوزه داروهای مربوط به صندوق بیماران صعب‌العلاج نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و هم‌اکنون پوشش بیمه‌ای این داروها در بازه ۹۰ تا ۹۵ درصد قرار دارد و حتی در مواردی که پیش‌تر برخی داروها از پوشش خارج شده بودند، مجدداً تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

وی با رد برخی شایعات درباره اختلال در سامانه‌های بیمه‌ای گفت: ادعای قطع سامانه‌ها یا عدم دسترسی به نسخه الکترونیک صحت ندارد و تمامی سامانه‌های بیمه سلامت به‌ صورت کامل فعال هستند و خدمات نسخه‌نویسی الکترونیک بدون مشکل در حال ارائه است.

اسحاقی تأکید کرد: در صورتی که در مواردی خاص اختلالی مشاهده شود، بیمه‌شدگان باید موضوع را به ادارات بیمه سلامت در استان‌ها یا ستاد مرکزی اطلاع دهند تا پیگیری لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی یادآور شد: بخش عمده مشکلات ایجادشده ناشی از ناهماهنگی‌های اولیه در اجرای افزایش قیمت‌ها بوده که با اصلاح ابلاغیه‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده، تا حد زیادی برطرف شده و روند ارائه خدمات دارویی در کشور در شرایط مطلوب‌تری قرار گرفته است.