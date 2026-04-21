تدبیر امام شهید برای نیروی دریایی سپاه و رویارویی با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی ایران، در یادداشت جدید خود که در فضای مجازی آن را بازنشر داده است، به مناسبت چهلم شهید علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطره‌ای از او و نیروی دریایی سپاه را نقل می‌کند. این یادداشت به شرح زیر است:

یکی از روزهای میانی جنگ ۱۲روزه خدمت شهید نایینی بودیم. از توفیقات آن روزهای ما انس با ایشان بود. پرنشاط‌تر از همیشه بود و گفت فرماندهان خدمت حضرت آقا رسیده و تدبیر گرفتند: «این چند روز فشار سنگینی روی هوافضا بود و بعضاً حتی شلیک موشک‌ها دچار اختلال می‌شد. بعضی فرماندهان طرح عملیاتی جهت گشودن جبهه‌های تازه در نبرد آماده کرده بودند. حرف از ورود نیروی دریایی و بعضی ظرفیت‌های دیگر بود. آقا مخالفت کرده و فرموده بودند نیروی دریایی را برای جنگ مستقیم با آمریکا نیاز داریم.»

آقا برای رویارویی اجتناب‌ناپذیر با آمریکا آماده می‌شد و قدرت مُلکی و ملکوتی بچه‌های نیروی دریایی را هم بهتر از همه می‌شناخت. سالیان متمادی بچه‌های تنگسیری جنگ با آمریکا را مشق کرده و آماده بودند.

دو مصاحبه از هیلاری کلینتون و جان کری در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در این سال‌ها آمریکایی‌ها به این دلیل و امثال آن سمت ایران نیامدند. کلینتون گفت: «هربار جنگ با ایران مطرح شد ما از تصور آن‌چه در تنگه به انتظارمان نشسته عقب نشستیم.» یا کری گفت: «نتانیاهو بارها سعی کرد رؤسای جمهور آمریکا را به اقدام نظامی علیه تهران متقاعد کند اما همواره با مخالفت مواجه شده است. اوباما نپذیرفت. بایدن هم نپذیرفت. جورج بوش نیز نپذیرفت. تنها رئیس‌جمهوری که با این موضوع موافقت کرد، رئیس‌جمهور ترامپ بود.»

حماقت ترامپ گزینه جنگ در دریا را فعال کرد. متحدان آمریکا در خلیج فارس در همان لحظات اول زیر ضرب رفتند. تنگه هرمز مسدود شد. ایران تازه فهمید که چه ابزار قدرت‌مندی دارد! تحلیل‌گران زیرک دنیا از نظم نوین منطقه می‌گویند و و کمدین‌های مشهور ترامپ را برای کاری عبث هجو می‌کنند.

آقا سناریوی اقدام را برای فردای عروج خود مو به مو طراحی کرد. جهانی که در مقابل آمریکای ترامپ تسلیم است، حالا اعجاز حکیمانه این مرد را می‌بیند که همین آمریکا چطور پنجاه و اندی روز به در و دیوار زد تا تنگه را از دست یاران تنگسیری خارج کند و نتوانست. حالا ترامپ دوباره به گنده‌گویی افتاده و سنتکام را به اسم محاصره دریایی تبدیل به دزد دریایی کرده است! به گمان این‌که ایرانِ خامنه‌ای تسلیم شود. اما زهی خیال باطل! حاج‌علی عظمایی و دیگر جان‌فداهای نیروی دریایی سپاه را نشناخته است. این بچه‌ها و ایمان عاشورایی‌شان معجزه خامنه‌ای هستند.

ما اهالی فرهنگ و هنر از تماشا و روایت بچه‌های نیروی دریایی سپاه غفلت کردیم. برای همین کسی قدرت این معجزه آقا را باور نداشت. این فیلم زیرخاکی، بخشی از مصاحبه حاج‌علی عظمایی فرمانده قهرمان نیروی دریایی سپاه در روایت فتح است.