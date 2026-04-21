دانش فیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفظ و صیانت از عرصه‌های جنگلی و منابع ملی، مأموران یگان حفاظت در جریان اجرای طرح ویژه گشت و مبارزه با قاچاق چوب و زغال غیرمجاز در سطح شهرستان کرمانشاه، موفق به شناسایی و کشف مقادیر قابل توجهی چوب جنگلی قاچاق از نوع بلوط شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه در تشریح جزئیات این عملیات کشف افزود: مأموران این یگان حین انجام گشت‌های میدانی و رصدهای مستمر خود، به وجود مقطوعات چوب بلوط در یکی از کارگاه‌های چوب‌بری واقع در منطقه دیزل‌آباد شهر کرمانشاه مشکوک شدند.

وی در ادامه تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت پس از ورود به محل این کارگاه و انجام بازرسی دقیق و کامل از بخش‌های مختلف آن، موفق شدند مقدار سه هزار و ۸۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق جنگلی را که در این مکان دپو شده بود، کشف کنند.

فیلی با بیان اینکه این اقدام با همراهی و همکاری مؤثر نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه انجام پذیرفت، خاطرنشان کرد: پس از کشف این میزان چوب بلوط، محموله پنهان‌شده در کارگاه بلافاصله توسط مأموران توقیف و ضبط گردید.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: در همین راستا برای شخص متخلف و صاحب کارگاه چوب‌بری، پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد و همچنین موضوع برای انجام برخوردهای قانونی و صنفی، به اتحادیه صنف چوب‌فروشان نیز ارجاع گردید.