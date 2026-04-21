باوفا: از چند کشتی گیر اصلا راضی نیستم/ تغییرات زیادی خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باوفا در مورد عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در رقابت های جام قهرمانان ترکیه گفت: به نظر من این رقابت ها با کیفیت ترین تورنمنت در رده ی سنی جوانان است و سطح آن امسال نسبت به سال های گذشته به مراتب بالا تر بود. در حالی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و فعالیت های ورزشی عملا در حالت تعطیلی قرار داشت اما نظر فدراسیون که همواره اهمیت خاصی برای رده ی سنی جوانان قائل است این بود که تیم به رقابت های بین المللی اعزام شود و در این زمینه کار بزرگی انجام شد.

وی در مورد سطح این مسابقات و عملکرد تیم ایران اظهار داشت: ما ۴۰ روز جنگ تحمیلی را داشتیم و در این مدت اکثر سالن های تمرینی و اردوها تعطیل بود و کشتی گیران عملا تمرین کشتی نداشتند اما یک گروه در روبیکا تشکیل دادیم و به آن ها برنامه آمادگی جسمانی دادیم تا با انجام شخصی این تمرینات تا حدی آمادگی آن ها حفظ شود. قبل از مسابقات قهرمانی کشور گفته بودم که ملاک اصلی ما عملکرد کشتی گیران در رقابت های بین المللی است و به دلیل اینکه نفرات جدیدی به تیم ما اضافه شدن باید تیم خود را در این مسابقات محک می زدیم. برخی از نفرات ما برای اولین بار بود که به این مسابقات اعزام می شدند.

با وفا ادامه داد: سفر ما به ترکیه نیز زمینی بود که سختی های خودش را داشت و کم تجربگی، عدم آمادگی و خستگی راه بر عملکرد کشتی گیران تأثیرگذار بود. ضمن اینکه این مسابقات انتخابی تیم های مطرح دنیا بود و ما باید با ۷ تیم از ترکیه، ۵ تیم از قزاقستان، ۴ تیم از قرقیزستان، ۳ تیم از آذربایجان، ۲ تیم از روسیه و تک ستاره های دنیا از کشورهای اروپایی و آسیایی مصاف می دادیم. ضمن اینکه اکثر قهرمانان جهان سال ۲۰۲۵ نیز در این رقابت ها حضور داشتند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: البته با همه این شرایط با یک اختلاف جزئی با تیم قزاقستان نایب قهرمان شدیم. یک مربی ما به دلیل مشکلی که در روادید به وجود آمد به این مسابقات اعزام نشد و با توجه به طولانی شدن مسابقات که در روز اول تا ساعت ۲ نیمه شب ادامه داشت و ما نیز باید ساعت ۷ صبح روز بعد وزن کشی می کردیم و همچنین تعداد بالای نفرات تیم از این مورد نیز دچار مشکل شدیم. من از فدراسیون کشتی درخواست می کنم در مسابقاتی که در کشورهای برگزار می شود که نیاز به روادید ندارد مربیان بیشتری اعزام کند و چه خوب است که ما از مربیان سازنده کشور استفاده کنیم که هم به ما کمک می کنند و همه برای آن ها یک دلگرمی و تجربه محسوب می شود.

باوفا با اشاره به اینکه کشتی گیران پیش از هرچیز در میدان مبارزه باید تعصب و جنگندگی داشته باشند، بیان داشت: فدراسیون کشتی باید یک بازنگری در مورد برخی از کشتی گیران داشته باشد. در شرایطی که جوانان ما شهید می شوند و جان خود را برای کشور می گذارند، مورد پذیرش نیست که برخی کشتی گیران روی تشک کم بگذارند و نسبت به شکست خود بی تفاوت باشند.

وی در مورد تحلیل وزن به وزن شاگردانش در تورنمنت ترکیه پرداخت و گفت: در وزن ۵۵ کیلوگرم عرفان امیری کشتی های خوبی گرفت. در وزن ۶۰ کیلوگرم امیررضا نقیبی عملکرد مناسبی نداشت و در این وزن بازنگری می کنیم. در وزن ۶۳ کیلوگرم عملکرد علی غریبی عملکرد بسیار خوبی داشت. در وزن ۶۷ کیلوگرم محمدرضا غلامی صاحب مدال نقره شد اما می توانست بهتر باشد و ما در این وزن بازنگری خواهیم کرد. محمدجواد ابوطالبی با توجه به مصدومیت پا در این مسابقات حضور یافت اما کشتی گیر خوبی است. ایلیا ایلخانی نیز کشتی گیر خوب و آینده داری است اما وی سال قبل در ۷۲ کیلوگرم به میدان رفت و امسال در ۶۷ و این وزن کم کردن به او ضربه زد در حالی که در رده های پایه کشتی گیران باید تغییر وزن صعودی داشته باشند اما این کشتی گیر وزن کم کرده است. به نظر من قد و قواره وی ۷۲ تا ۷۷ کیلوگرم است و عملکرد او معضلات وزن کم کردن در رده پایه را به خوبی نشان داد.

باوفا تأکید کرد: در وزن ۷۲ کیلوگرم محمد کاظمی تمرکز نداشت و باید فکری برای کشتی های خود کند اگر اینگونه بخواهد کشتی بگیرد به درد تیم ملی نمی خورد. احمدرضا محمدیان نیز ضعیف کشتی گرفت. در وزن ۷۷ کیلوگرم امیرمهدی سعیدی نوا بسیار خوب کشتی گرفت البته علیرغم اینکه پیش از کشتی با نماینده آذربایجان به وی گوشزد کردیم اما با اعتماد به نفس کاذب به میدان رفت و در یک غافلگیری باخت در صورتی که توانمندی های خوبی دارد. در این وزن محمد مرادی عملکرد ضعیفی داشت. در وزن ۸۲ کیلوگرم از کشتی های علیرضا محمدحسینی راضی هستم و نوید یک کشتی گیر خوب در اوزان ۸۲ و ۸۷ کیلوگرم را در آینده می دهد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان اظهارداشت: در وزن ۸۷ کیلوگرم محمدمهدی درخشان بسیار ضعیف و بی تعصب کشتی گرفت به نظر من جای امثال مانند این کشتی گیر و دیگر کشتی گیرانی که در خدمت تیم ملی و کادر فنی نیستند و بی انضباطی و بی تفاوتی دارند به هیچ وجه در تیم های ملی نیست و باید یک تجدید نظر اساسی در این وزن بعمل آوریم. در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرسام محمدی عالی بود و توانست مدال دار سال گذشته را شکست دهد و به مدال طلا دست پیدا کند. در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امیرحسین عبدولی تا آخر می جنگد و از لحاظ فنی چیزی کم ندارد و در کشتی هایش کم نمی گذارد. اما مشکلی که دارد این است که تقریبا ۲۰ کیلوگرم نسبت به ۱۳۰ کیلوگرمی ها سبک تر است و زورش به ۲ کشتی گیر برتر این وزن نمی رسد و باید تلاش کند که از لحاظ فیزیکی خود را به سطح آن ها برساند.