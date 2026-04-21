به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی با اشاره به آغاز «جنگ تحمیلی سوم» علیه کشور از نهم اسفندماه سال گذشته، خاطرنشان کرد: از زمان آغاز این شرایط حساس، حتی یک روز هم عرصه کار و فعالیت در استان تعطیل نشده است؛ بلکه امور اجرایی بدون کمترین توقف و با تلاشی مضاعفتر از گذشته پیگیری میشود.
وی تأمین اقلام اساسی و مایحتاج عمومی را از مهمترین رویکردهای مدیریت ارشد استان برشمرد و افزود: بر اساس تدابیر و پیشبینیهای صورتگرفته، خوشبختانه هیچگونه کمبودی در بازار گزارش نشده و کالاها به وفور در دسترس شهروندان قرار دارد.
استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: با برنامهریزیهای انجامشده، کالاهای مورد نیاز تا چند ماه آینده به طور کامل ذخیرهسازی شده و جای هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
بابایی تصریح کرد: به منظور پایش میدانی وضعیت بازار، سلسله بازدیدهای سرزدهای از فروشگاههای عرضه مواد غذایی و واحدهای صنفی انجام گرفته و روند نظارت بازرسان به شکل چشمگیری تشدید شده است.
وی با اشاره به تجلی شعار «دولت پای کار مردم» در این ایام، اظهار داشت: بازدیدهای مستمری از دستگاههای اجرایی و خدماترسان صورت گرفت تا ضمن ارزیابی دقیق عملکرد و رسیدگی به دغدغههای جامعه هدف، این اطمینانخاطر به مردم شریف داده شود که تمامی نهادها در آمادگی ۱۰۰ درصدی برای خدمترسانی قرار دارند.
وی با تأکید بر رسالت خطیر مسئولان در برهه کنونی، خطاب به مدیران استان دستور داد: مدیران دستگاهها موظفند پرقدرتتر و باانگیزهتر از همیشه در خط مقدم خدمترسانی حاضر باشند.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: هیچ برنامه یا پروژهای نباید به بهانه شرایط موجود متوقف شود؛ بلکه ضرورت دارد با تسریع در روند اجرای پروژهها، گرهگشایی از مشکلات و دغدغههای مردم در رأس تمامی اولویتها قرار گیرد.
وی با قدردانی از حضور و همراهی مردم در صحنههای مختلف، اظهار داشت: مردم ایران همواره نشان دادهاند که علیرغم برخی گلایهها از عملکردها، در بزنگاههای مهم از کشور، هویت ملی و نظام خود دفاع میکنند.
استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: بیش از ۴۰ شب حضور گسترده مردم در خیابانها و میادین، جلوهای از همین روحیه مقاومت و همبستگی ملی است.
استاندار یزد افزود: ایستادگی مردم و رزمندگان در شرایطی که کشور با فشارها و تهدیدهای مختلف روبهرو است، موجب شگفتی بسیاری از ناظران در سطح جهان شده و نشان داده است که ملت ایران در دفاع از عزت و استقلال خود مصمم است.
وی با تبیین ریشههای دشمنی با ملت ایران، به آیات قرآن کریم استناد کرد و افزود: خداوند در قرآن هشدار میدهد که همواره عدهای هستند که عقل دارند اما درک صحیح ندارند و حقیقت را نمیبینند؛ امروز این خباثت در رفتار صهیونیستها که آرامش دنیا را هدف گرفتهاند، عیان است.
استاندار یزد همچنین با اشاره به آیات قرآن کریم درباره تقابل همیشگی حق و باطل گفت: در طول تاریخ همواره میان جبهه حق و باطل تقابل وجود داشته و در شرایط کنونی نیز این تقابل قابل مشاهده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واقعه زمینگیر شدن هواپیماهای آمریکایی و روایات دلاورمردان ارتش در اصفهان، این رویداد را جلوهای روشن از امدادهای الهی دانست و یاد و خاطره نیروهای جانبرکف ارتش و دیگر شهدای نیروهای اطلاعاتی در این عملیات را گرامی داشت.
وی با اشاره به حضور بهموقع نیروهای اطلاعاتی در کنار دلاوران ارتش در ساعات اولیه این واقعه تصریح کرد: با کمک پروردگار متعال و حضور به موقع نیروهای مسلح، نقشه دشمنان نقش بر آب شد.
استاندار یزد با بیان اینکه متجاوزان با از دست دادن تعادل پروازی هواپیماهای خود مجبور به انهدام تجهیزات و فرار از منطقه شدند، افزود: این عملیات ناکام، شکستی ماندگار نظیر واقعه تاریخی طبس را برای آمریکا رقم زد و اگر متجاوزان اقدام به بمباران تجهیزات خود نکرده بودند، تمامی این امکانات در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگرفت.
