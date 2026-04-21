به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار شهرستان ارومیه بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم، تقویت روند توسعه و رفع موانع اجرایی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت پاسخگویی به مطالبات مردمی اظهار داشت: رسیدگی به مشکلات معیشتی، بهبود زیرساختهای شهری و روستایی و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی از اولویتهای اصلی مدیریت در شهرستان ارومیه است.
ممکان با تأکید بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی افزود: مردم انتظار اقدام عملی و نتیجهمحور دارند و این مطالبه بهحق، نیازمند هماهنگی و همکاری جدی میان مجموعه مدیریتی و نمایندگان مجلس است.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانغربی همچنین با اشاره به ضرورت توجه ویژه به شرایط پس از جنگ تحمیلی اخیر خاطرنشان کرد: بازسازی مناطق آسیبدیده، جبران خسارات وارده و رسیدگی به وضعیت خانوادههای آسیبدیده، شهدا و ایثارگران باید با اولویت در دستور کار قرار گیرد.
ممکان ادامه داد: موضوعاتی از جمله اشتغال، تکمیل پروژههای نیمهتمام، ارتقای کیفیت خدماترسانی و حمایت از اقشار آسیبپذیر بهصورت ویژه پیگیری خواهد شد و تا دستیابی به نتایج ملموس ادامه مییابد.
در این دیدار، بر توسعه تعامل میان فرمانداری و نمایندگان مجلس، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و تسریع در اجرای برنامههای توسعهای شهرستان ارومیه تأکید شد.
