۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

بازسازی مناطق آسیب‌دیده و جبران خسارات وارده جنگ در اولویت قرار گیرد

ارومیه- رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی گفت: بازسازی مناطق آسیب‌دیده و جبران خسارات وارده جنگ تحمیلی سوم در استان در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار شهرستان ارومیه بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم، تقویت روند توسعه و رفع موانع اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت پاسخگویی به مطالبات مردمی اظهار داشت: رسیدگی به مشکلات معیشتی، بهبود زیرساخت‌های شهری و روستایی و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی از اولویت‌های اصلی مدیریت در شهرستان ارومیه است.

ممکان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی افزود: مردم انتظار اقدام عملی و نتیجه‌محور دارند و این مطالبه به‌حق، نیازمند هماهنگی و همکاری جدی میان مجموعه مدیریتی و نمایندگان مجلس است.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به ضرورت توجه ویژه به شرایط پس از جنگ تحمیلی اخیر خاطرنشان کرد: بازسازی مناطق آسیب‌دیده، جبران خسارات وارده و رسیدگی به وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیده، شهدا و ایثارگران باید با اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ممکان ادامه داد: موضوعاتی از جمله اشتغال، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد و تا دستیابی به نتایج ملموس ادامه می‌یابد.

در این دیدار، بر توسعه تعامل میان فرمانداری و نمایندگان مجلس، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان ارومیه تأکید شد.

