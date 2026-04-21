به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان، در تماس تلفنی با رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، ضمن قدردانی از حمایت‌ها و مواضع این کشور، خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل شد.

صادق با اشاره به شرایط اخیر و اهمیت تثبیت مسیرهای ترانزیتی، اقدام ترکمنستان در افزایش ساعات کاری مرزهای زمینی به ۱۳ ساعت را اقدامی مؤثر در تسهیل تردد ناوگان جاده‌ای دانست و گفت این تصمیم نقش مهمی در کاهش ازدحام مرزی و سرعت‌بخشی به جابه‌جایی کالا داشته و در راستای منافع مشترک دو کشور و منطقه آسیای مرکزی است.

وی همچنین بر ضرورت رسیدگی به برخی مشکلات ناوگان حمل‌ونقل ایرانی در خاک ترکمنستان تأکید کرد و خواستار رفع موانع موجود شد.

رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز با اعلام آمادگی کشورش برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی در نخستین فرصت، بر استمرار باز بودن مرزها برای تردد و همکاری با ایران تأکید کرد و گفت ترکمنستان از ابتدای تحولات اخیر تلاش کرده است روند مبادلات و ارتباطات با ایران بدون وقفه ادامه یابد.

مردوف همچنین از آمادگی ترکمنستان برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده و توسعه پروژه‌های مشترک اقتصادی و ترانزیتی خبر داد.