۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

بخشی: امنیت کشور مرهون اقتدار نیروهای مسلح و بصیرت مردم است

مشگین شهر- فرماندار مشگین‌شهر گفت: امنیت کشور مرهون اقتدار نیروهای مسلح و بصیرت مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری مشگین شهر اظهار کرد: امنیت کشور مرهون اقتدار نیروهای مسلح و بصیرت مردم است و امنیت امروز ما، حاصل ایستادگی در برابر بزرگترین ابرقدرت‌های جهان و مرهون تلاش‌های خستگی‌ناپذیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود : اقتدار نیروهای مسلح در کنار مردان دیپلماسی، ستون‌های اصلی موفقیت و پیروزی ما در عرصه‌های مختلف بین‌المللی محسوب می‌شوند.

فرماندار مشگین شهر در ادامه، با اشاره به فرارسیدن ایام پربرکت دهه کرامت، و روز کارگر و روز معلم را به تمامی جهادگران پرتلاش شهرستان تبریک گفت: روز شوراها نیز فرصتی مغتنم برای تقدیر از خدمات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

بخشی با بیان اینکه اتحاد آهنین و تبعیت از مقام معظم رهبری، مسیر قطعی پیروزی ما خواهد بود بیان کرد: حضور مردم ولایت‌مدار مشگین از روز اول انقلاب، مصداق بارز بصیرت و انقلابی بودن است و این شور و شعور هر روز پررنگ‌تر از گذشته نمایان می‌شود.

وی همچنین بر لزوم تکریم ارباب رجوع و خدمت‌گزاری بی‌منت به مردم تأکید و افزود: تمامی روسای ادارات موظف هستند تا در خدمت مردم باشند و در شرایط بحرانی، شاهد بودیم که برخی از مدیران، تعهد و پای‌کاری خود را در شرایط سخت به اثبات رساندند.

فرماندار مشگین‌شهر به چالش‌های پیش روی منطقه اشاره کرد و گفت: متأسفانه مشگین‌شهر از نظر شاخص‌های توسعه، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، با ضعف‌هایی روبرو است که نیازمند توجه و تلاش مضاعف مسئولین و همکاری مردم برای رفع این کاستی‌ها است.

بخشی همچنین در خصوص مدیریت کارکنان و مسئولان، با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در محل خدمت، اعلام کرد: هرگونه مرخصی یا خروج رؤسای ادارات از استان، جز در موارد بیماری خاص و با طی مراحل اداری لازم، ممنوع است.

در ادامه سرهنگ نریمان حیدری فرمانده سپاه پاسداران ناحیه مشگین‌شهر به تشریح جزئیات همایش اقتدار حضور پرداخت و بیان کرد: این همایش با هدف نمایش اقتدار و جان‌فشانی برای امام رضا (ع)، در نهم اردیبهشت ماه، همزمان با میلاد با سعادت آن حضرت برگزار خواهد شد.

سرهنگ حیدری افزود: کلیه جان فدایان ثبت نام کننده در مراکز استان، شهرستان، بخش‌ها و همچنین کلیه آحاد مختلف مردم که در رژه خودرویی و پیاده‌روی حماسی ثبت نام کرده‌اند، در این مراسم حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه حضور مردم پا به پای رزمندگان اسلام، خیابان‌ها را خالی نگذاشته و حضور هر یک نفر به مثابه یک موشک بالستیک است، به پیشینه ایثارگری این منطقه اشاره کرد و گفت: شهرستان مشگین‌شهر با تقدیم ۸۱۸ شهید به نظام مقدس جمهوری اسلامی، برگ زرینی از افتخار را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 6810713

