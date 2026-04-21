به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عصر سه‌شنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت سردار شهید علی‌محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیام شما به تیم مذاکره‌کننده چیست؟ با تاکید بر اینکه میدان رزم و میدان اجتماعی پشتوانه اصلی برای تحقق اهداف ملت ایران در جنگ بزرگ رمضان است، عنوان کرد: تاکنون در جنگ بزرگ رمضان ملت ایران پیروزی‌های بزرگی را به دست آورده اما این پیروزی‌ها مراحل تکمیلی رو باید طی کند لذا در همه میادین اعم از میدان رزم، حوزه دیپلماسی و خیابان کماکان ما باید با قدرت دشمن را به تسلیم کامل برسانیم.

وی همچنین با اشاره ویژگی‌های سخنگوی شهید سپاه گفت: نائینی فردی مومن، متفکر، شجاع، خلاق و یک مدیر در عرصه‌های رزمی و اجتماعی بود. او در پیوند دادن میدان و خیابان یا به عبارتی میدان رزم و میدان اجتماعی نقش موثر و برجسته‌ای را ایفا می‌کرد و می‌تواند الگویی برای تعامل و یکپارچگی میادین رزم میدان اجتماعی و میدان رسانه باشد.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: سردار نائینی علاوه بر نقش آفرینی رسانه‌ای به عنوان سخنگوی موفق سپاه، در حوزه‌های پژوهش، مستندسازی دفاع مقدس و همچنین برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتقاء قدرت نرم بسیار فعال بود و در جهت ارتقای قدرت نرم دفاعی توأم با قدرت سخت دفاعی یک الگو و اسوه برای جامعه رسانه و حوزه‌های اجتماعی فرهنگی محسوب می‌شود.