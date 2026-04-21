به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، چهل‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به‌منظور شناسایی و معرفی آثار کوتاه برگزیده در سطح ملی و بین‌المللی، جریان‌سازی و رقابت سازنده بین فیلمسازان و ارج نهادن به خلاقیت سینماگران جوان، برگزار می‌شود و فیلمسازان ایرانی بایستی تا ۱۵ تیر ۱۴۰۵، نام‌نویسی کرده و اثر خود را در سامانه بارگزاری کنند.

دوره چهل‌وسوم این رویداد با رویکرد «اندیشه ایرانی، روایت جهانی»، به دنبال حمایت از روایت‌های خلاقانه و متنوع با محوریت هویت ملی، فرهنگی و زیستی ایران و پرهیز از کلیشه‌های رایج است و در عین حال فیلمسازان استان‌های مختلف کشور می‌توانند بر اساس تجربه زیسته، جلوه‌ای از فرهنگ‌ها، آئین و رسوم، زندگی شهری و زیست اقوام سرتاسر ایران را با تکیه بر هویت ملی و دینی مردم و تمرکز بر ژانر و داستان‌گویی خلاقه در فیلمسازی بازتاب دهند.

جشنواره امسال در بخش‌های سینمای ایران، سینمای بین‌الملل، بخش جنبی ویژه کتاب و سینما برگزار خواهد شد و امسال در بخش سینمای ایران جایزه ویژه «پویش فیلمسازی وطن به روایت من» با موضوع جنگ رمضان نیز اهدا خواهد شد.

متن کامل فراخوان چهل ‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را در اینجا بخوانید.