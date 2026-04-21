۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴

صعود قیمت نفت پس از اعلام موضع ایران درباره مذاکره با آمریکا

صعود قیمت نفت پس از اعلام موضع ایران درباره مذاکره با آمریکا

رویترز اعلام کرد: پس از اینکه ایران خبر داد تصمیمی برای حضور در مذاکرات پاکستان با آمریکا نگرفته است، قیمت نفت برنت ۴ دلار افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از آنکه ایران اعلام کرد که هنوز در مورد شرکت در مذاکرات با آمریکا در پاکستان تصمیم نگرفته است، معاملات آتی نفت افزایش یافت و قیمت نفت خام برنت ۴ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگویی تلویزیونی ضمن ارائه توضیحاتی درباره آخرین تصمیمات ایران برای شرکت در مذاکرات اسلام آباد با طرف آمریکایی گفت: رفتن به اسلام‌آباد باید منافع ما را تأمین کند. تاکنون تصمیم نهایی برای رفتن به اسلام‌آباد گرفته نشده است.

وی افزود: دلیل عدم تصمیم‌گیری این است که ما با اقدامات متناقض و غیردیپلماتیک طرف مقابل روبرو بوده‌ایم. از همان ابتدای امر با نقض آتش‌بس از جانب دشمن مواجه شدیم که محاصره دریایی از مصادیق آن است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: با وجود پایبندی ایران به تفاهمات، طرف مقابل از ادامه محاصره دریایی سخن گفت که نقض صریح توافق است. محاصره دریایی طبق حقوق بین‌الملل، مصداق اقدام تجاوزکارانه محسوب می‌شود. ایران نشان داده در تعهدات خود مسئولانه عمل می‌کند؛ همان‌طور که پس از خروج آمریکا از برجام، یک سال به‌طور کامل پایبند ماند.

