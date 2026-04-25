به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زنان ایران در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ یکی از دورههای پرفرازونشیب خود را پشت سر گذاشت. حضور در رقابتهای قارهای که اگرچه با نتایج ضعیف برابر تیمهایی مانند استرالیا، کرهجنوبی و فیلیپین همراه بود اما در نهایت به کسب دوباره سهمیه حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا انجامید. این موفقیت در شرایطی بهدست آمد که مجموعه عملکرد تیم بهویژه در مسیر رسیدن به این رقابتها نشانههایی از پیشرفت و انسجام بیشتر نسبت به دورههای گذشته را به نمایش گذاشت و بار دیگر فوتبال زنان ایران را در سطح اول قاره مطرح کرد.
پس از پایان این رقابتها هرچند حواشی مختلفی پیرامون تیم شکل گرفت ولی از منظر فنی آنچه باقی ماند تثبیت جایگاه ایران در میان تیمهای حاضر در جام ملتهای آسیا بود اتفاقی که میتواند زمینهساز حضور مؤثرتر در رویدادهای آینده باشد. در همین چارچوب یکی از مهمترین رویدادهای پیشرو بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ است که از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر) در شهر ناگویا ژاپن برگزار میشود. مسابقاتی که برای نخستینبار میتواند میزبان حضور تیم ملی فوتبال زنان ایران باشد.
اهمیت این رقابتها از آن جهت است که بازیهای آسیایی علاوه بر جنبه رقابتی بستری مناسب برای کسب تجربه بینالمللی و قرار گرفتن در معرض سبکهای مختلف بازی در سطح قاره محسوب میشود. بهویژه برای تیمی مانند ایران که در مسیر توسعه و تثبیت جایگاه خود قرار دارد چنین تورنمنتی میتواند نقش مهمی در آمادهسازی برای رقابتهای بزرگتر از جمله مسیرهای انتخابی المپیک ایفا کند.
با این حال در فاصله زمانی باقیمانده تا آغاز بازیهای آسیایی ناگویا هنوز تصویر روشنی از برنامه حضور تیم ملی زنان در این رقابتها ارائه نشده است. نه از سوی فدراسیون فوتبال و نه از جانب کمیته ملی المپیک توضیح مشخصی درباره نحوه اعزام یا برنامهریزیهای مرتبط منتشر نشده و همین مسئله ابهاماتی را درباره وضعیت این تیم بهوجود آورده است.
این در حالی است که طی سالهای اخیر کمیته ملی المپیک رویکردی مبتنی بر «کیفیگرایی» و اعزام رشتههایی با شانس مدالآوری را در دستور کار قرار داده است. با این وجود نگاهی به ادوار گذشته نشان میدهد که در برخی رشتهها از جمله همین فوتبال در بخش مردان حضور در بازیهای آسیایی صرفاً محدود به شانس مدال نبوده و نگاهی چون حفظ حضور در سطح رقابتهای قارهای نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در چنین شرایطی تیم ملی فوتبال زنان ایران که در ماههای اخیر نشانههایی از پیشرفت و توانایی رقابت در سطح آسیا را بروز داده میتواند از فرصت حضور در بازیهای آسیایی بهرهمند شود. این حضور علاوه بر تقویت تجربه بازیکنان میتواند به تداوم روند رو به رشد تیم کمک کند و زمینه را برای حضور موفقتر در رقابتهای آینده فراهم آورد.
با توجه به زمان باقیمانده تا آغاز این رویداد به نظر میرسد تعیین تکلیف درباره وضعیت تیم ملی زنان برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اهمیت ویژهای دارد. چرا که استفاده از چنین فرصتهایی میتواند در مسیر توسعه فوتبال زنان ایران نقشآفرین باشد و در مقابل از دست رفتن آن به معنای از دست دادن یک میدان مهم برای پیشرفت و دیدهشدن در سطح قاره خواهد بود.
لازم به ذکر است که ۱۲ تیم شرکتکننده در جام ملتهای زنان آسیا ۲۰۲۶ سهمیه حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ را هم بهدست آوردهاند که به جای استرالیا که عضو شورای المپیک آسیا نیست گفته میشود تیم ملی زنان هنگکنگ قرار است در مسابقات پیشرو شرکت کند.
