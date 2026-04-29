به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زنان ایران با اعلام فدراسیون فوتبال از حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا کنار گذاشته شد. تصمیمی که فقط به حذف یک تورنمنت محدود نمی‌شود بلکه زنجیره‌ای از پیامدها را به‌دنبال دارد که می‌تواند آینده این تیم را تحت‌تأثیر قرار دهد. حالا در این گزارش نگاهی دقیق‌تر به مسیر پیش‌روی تیم ملی زنان خواهیم داشت مسیری که چندان روشن و امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد.

نخستین نکته مهم بررسی وضعیت تیم ملی در چرخه انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس است. طبق فرمت اعلام‌شده تنها ۸ تیم برتر جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ جواز ورود به رقابت‌های انتخابی المپیک را کسب می‌کنند. این رقابت‌ها قرار است در چند مرحله برگزار شود و در نهایت دو تیم به‌صورت مستقیم راهی المپیک خواهند شد و یک تیم دیگر نیز شانس حضور در پلی‌آف بین‌قاره‌ای را به‌دست می‌آورد. با توجه به اینکه تیم ملی زنان ایران در جام ملت‌ها موفق به صعود از مرحله گروهی نشد از همین حالا از این چرخه کنار رفته و هیچ سهمی در مسیر المپیکی ندارد.

این حذف زودهنگام از چرخه انتخابی المپیک در کنار انصراف از بازی‌های آسیایی باعث می‌شود که تقویم مسابقاتی تیم ملی به‌شدت خلوت شود. در چنین شرایطی تنها گزینه‌ای که به‌صورت بالقوه باقی می‌ماند حضور در رقابت‌های منطقه‌ای کافا است. تورنمنتی که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از معدود فرصت‌های بازی برای تیم‌های منطقه شناخته می‌شود. با این حال سطح کیفی این مسابقات قابل مقایسه با جام ملت‌های آسیا یا بازی‌های آسیایی نیست و نمی‌تواند نیازهای فنی و تاکتیکی یک تیم در حال توسعه را به‌طور کامل برطرف کند.

حتی برگزاری همین مسابقات نیز همواره با قطعیت همراه نبوده و در برخی دوره‌ها با ابهام یا تأخیر مواجه شده است. در نتیجه تیم ملی زنان ممکن است با فاصله‌های طولانی بدون مسابقه رسمی باقی بماند. موضوعی که در فوتبال مدرن یک چالش جدی محسوب می‌شود. تیمی که به‌طور مستمر در رقابت‌های سطح بالا حضور نداشته باشد نه‌تنها از نظر فنی افت می‌کند بلکه از نظر تجربه و هماهنگی تیمی نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد.

در این میان مقایسه وضعیت فعلی فوتبال زنان با آنچه در سال‌های اخیر برای تیم ملی فوتسال زنان ایران رخ داد می‌تواند تصویری ملموس‌تر از آینده احتمالی ارائه دهد. فوتسال زنان ایران در مقطعی به‌عنوان یکی از قدرت‌های برتر آسیا شناخته می‌شد و حتی عنوان قهرمانی قاره را نیز به‌دست آورده بود. اما وقفه‌های طولانی در برگزاری مسابقات، لغو برخی رقابت‌ها و کاهش توجه به برنامه‌ریزی مستمر باعث شد این تیم به‌تدریج از شرایط ایده‌آل فاصله بگیرد. در نهایت بازگشت به صحنه رقابت‌های آسیایی پس از چند سال نشان داد که حفظ جایگاه در سطح قاره بدون حضور مداوم در تورنمنت‌های معتبر تا چه اندازه دشوار است.

این تجربه حالا می‌تواند به‌عنوان یک هشدار برای فوتبال زنان تلقی شود. تیم ملی فوتبال زنان ایران در سال‌های اخیر هرچند با چالش‌های فراوان اما نشانه‌هایی از پیشرفت و رشد را بروز داده بود. صعود به جام ملت‌های آسیا و کسب تجربه در این سطح می‌توانست سکوی پرتابی برای آینده باشد ولی تداوم این روند نیازمند حضور مستمر در رقابت‌های جدی است. در شرایطی که این حضور به‌دلایل مختلف محدود یا حذف می‌شود طبیعی است که روند توسعه نیز با اختلال مواجه شود.

نکته قابل‌توجه اینجاست که فاصله گرفتن از رقابت‌های سطح بالا فقط به از دست رفتن نتایج کوتاه‌مدت منجر نمی‌شود بلکه در بلندمدت می‌تواند ساختار تیم را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. بازیکنانی که فرصت بازی در سطح بین‌المللی را از دست می‌دهند با افت آمادگی مواجه می‌شوند و نسل‌سازی در تیم ملی نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی ممکن است در سال‌های آینده کادر فنی ناچار شود برای حضور در مسابقات مهم عملاً تیمی جدید را شکل دهد مسیری که هم زمان‌بر است و هم هزینه‌بر.

بر همین اساس شاید مهم‌ترین جمع‌بندی این باشد که تصمیم‌گیری‌های امروز تأثیر مستقیمی بر آینده فوتبال زنان خواهد داشت. تجربه تیم ملی فوتسال زنان نشان داده که وقفه‌های طولانی و کاهش حضور در رقابت‌های مهم می‌تواند یک تیم موفق را وارد چرخه‌ای از افت و بازسازی کند. حالا این فرصت وجود دارد که با نگاه دقیق‌تر به آن تجربه از تکرار همان مسیر جلوگیری شود.

در نهایت اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی تصمیم‌ها با اهداف خاصی اتخاذ شده باشند اما در بلندمدت حفظ حضور در عرصه‌های بین‌المللی و ایجاد یک تقویم منظم مسابقاتی نقشی کلیدی در تداوم رشد تیم ملی فوتبال زنان خواهد داشت. در غیر این صورت این نگرانی وجود دارد که تیمی که به‌تازگی در مسیر پیشرفت قرار گرفته با وقفه‌ای طولانی مواجه شود و برای بازگشت به سطح رقابتی آسیا ناچار به شروعی دوباره باشد. مسیری که پیش‌تر در فوتسال تجربه شده و هزینه‌های آن به‌خوبی قابل مشاهده است.