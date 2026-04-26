فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شانس اعزام تیم ملی فوتبال زنان به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: پیش از این درباره شرایط تیم ملی برای حضور در این رقابتها جلساتی با کمیته ملی المپیک برگزار شد. با توجه به سیاست این کمیته مبنی بر اعزام کیفی تیمها و تمرکز بر رشتههای مدالآور در نهایت اعلام شد تیم ملی فوتبال زنان در این دوره از بازیها حضور نخواهد داشت.
نایبرئیس بانوان فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سؤال که آیا امکان رایزنی و چانهزنی برای اعزام تیم ملی زنان وجود نداشت؟ با توجه به اینکه تیم امید مردان نیز در شرایطی مشابه و بدون شانس قطعی مدال معمولاً به این بازیها اعزام میشود؛ گفت: چانهزنی زمانی معنا دارد که از شانس واقعی برای کسب نتیجه مطمئن باشیم. تیم ملی زنان در مسیر رشد و توسعه قرار دارد و در حال حاضر رسیدن به سکو در این سطح از رقابتها دور از دسترس است. بازیهای آسیایی رویدادی مهم است و نتایج آن بر عملکرد کلی کاروان ورزشی کشور تأثیرگذار خواهد بود.
شجاعی ادامه داد: در جام ملت های فوتبال زنان آسیا که اخیرا به میزبانی استرالیا برگزار شد تیم ملی ایران بین ۱۲ تیم حاضر جایگاه مطلوبی کسب نکرد و با توجه به این شرایط تصمیم بر این شد که در این مقطع اعزام به بازیهای آسیایی صورت نگیرد.
نایبرئیس بانوان فدراسیون فوتبال در ادامه خاطرنشان کرد: تیم ملی فوتبال زنان فرصتهای مهمتری برای رشد پیش رو دارد و فدراسیون در حال برنامهریزی برای آمادهسازی بهتر این تیم در دورههای آینده است. ما تاکنون موفق به کسب سهمیه حضور در جام ملتها شدهایم اما برای حضور در بازیهای آسیایی هنوز نیاز به زمان و تقویت بیشتر داریم.
وی در ادامه افزود: بهزودی رقابتهای انتخابی المپیک و فیفادیها آغاز خواهد شد و تلاش ما این است که تیم ملی فوتبال زنان با برنامهریزی دقیق و آمادگی مناسب در این مسابقات حاضر شود و مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.
شجاعی درباره ادامه همکاری با مرضیه جعفری بهعنوان سرمربی تیم ملی فوتبال زنان نیز گفت: فدراسیون تمایل دارد همکاری خود را با جعفری ادامه دهد و در این زمینه گفتوگوهایی نیز انجام شده است اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهایم.
نایبرئیس بانوان فدراسیون فوتبال در پایان خاطر نشان کرد: جعفری از چند تیم باشگاهی نیز پیشنهادهایی دارد و از سوی دیگر در صورت ادامه همکاری با فدراسیون طبق ضوابط امکان فعالیت همزمان در سطح باشگاهی برای سرمربی تیم ملی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل تعیین تکلیف این موضوع نیازمند زمان است تا در نهایت تصمیم نهایی اتخاذ شود.
