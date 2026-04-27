به گزارش خبرنگار مهر، در ماههای اخیر وضعیت همکاری مرضیه جعفری با تیم ملی فوتبال زنان به یکی از مهمترین سوژههای فوتبال زنان ایران تبدیل شده است؛ مربیای که در یک سال گذشته نقش ویژهای در هر دو سطح باشگاهی و ملی ایفا کرد و حالا در آستانه یک تصمیم مهم برای ادامه مسیر حرفهای خود قرار گرفته است.
مرضیه جعفری که همزمان هدایت خاتون بم و تیم ملی فوتبال زنان ایران را بر عهده داشت پس از پایان قراردادش با تیم ملی و همچنین استعفا از خاتون بم وارد مرحله تازهای از فعالیت حرفهای خود شده است. این در حالی است که با تائید فدراسیون فوتبال او در حال حاضر با چند پیشنهاد جدی از سوی تیمهای باشگاهی و همچنین فدراسیون فوتبال روبهروست موضوعی که پیشتر نیز خبرگزاری مهر در گزارشی به آن اشاره کرده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر باشگاههایی چون خاتون بم، پرسپولیس و استقلال از جمله مشتریان اصلی این مربی محسوب میشوند. تیمهایی که در تلاش هستند با جذب جعفری از تجربه و کارنامه موفق او برای تقویت جایگاه خود در فوتبال زنان بهره ببرند. در کنار این پیشنهادها فدراسیون فوتبال نیز همچنان خواهان ادامه همکاری با او در تیم ملی است.
اما یکی از مهمترین چالشهای این پرونده به قوانین فدراسیون بازمیگردد. در سال گذشته فدراسیون فوتبال برای استفاده از تواناییهای جعفری عملاً با انعطاف در مقررات شرایطی را فراهم کرد که او بتواند بهطور همزمان در تیم ملی و یک تیم باشگاهی فعالیت کند. موضوعی که در حالت عادی و بر اساس ضوابط حرفهای برای سرمربی تیم ملی مجاز نیست.
همین مسئله حالا به یکی از نقاط کلیدی برای تصمیمگیری تبدیل شده است چرا که بر اساس سیاستهای جدید فدراسیون قصد ندارد این امتیاز ویژه را در سال جدید تکرار کند و بهدنبال اجرای دقیقتر مقررات است.
در همین رابطه فریده شجاعی نایبرئیس بانوان فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت ادامه همکاری با جعفری گفت که فدراسیون تمایل دارد همکاری خود را با جعفری ادامه دهد و در این زمینه گفتوگوهایی نیز انجام شده است، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهایم.
او در ادامه با اشاره به شرایط خاص این مربی افزود: جعفری از چند تیم باشگاهی نیز پیشنهادهایی دارد و از سوی دیگر در صورت ادامه همکاری با فدراسیون طبق ضوابط امکان فعالیت همزمان در سطح باشگاهی برای سرمربی تیم ملی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل تعیین تکلیف این موضوع نیازمند زمان و بررسی همهجانبه است.
با توجه به این شرایط حالا یک دوراهی مهم پیش روی این مربی موفق قرار دارد. از یک سو حضور در تیم ملی بهعنوان بالاترین سطح مربیگری در فوتبال کشور و از سوی دیگر پیشنهادهای باشگاهی که علاوه بر جذابیتهای فنی از نظر مالی نیز میتوانند شرایط بهتری را برای او فراهم کنند.
از طرف دیگر عملکرد موفق جعفری در سالهای اخیر باعث شده تا فدراسیون نیز تمایل زیادی به حفظ او داشته باشد. با این حال پایبندی به قوانین و جلوگیری از ایجاد رویههای استثنایی موضوعی است که مدیران فدراسیون بر آن تأکید دارند و همین مسئله روند تصمیمگیری را پیچیدهتر کرده است.
در نهایت مشخص نیست آیا جعفری ترجیح میدهد با چشمپوشی از پیشنهادهای باشگاهی تمرکز خود را صرفاً روی تیم ملی بگذارد یا اینکه مسیر فعالیت در سطح باشگاهی را انتخاب خواهد کرد. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که فدراسیون بار دیگر برای حفظ این مربی راهکاری میانه یا نوعی انعطاف در مقررات در نظر بگیرد. در هر صورت تصمیم نهایی هرچه باشد تأثیر مستقیمی بر آینده تیم ملی فوتبال زنان و همچنین رقابتهای باشگاهی این رشته خواهد داشت.
گفتنی است که مرضیه جعفری یکی از موفقترین و پرافتخارترین مربیان حال حاضر فوتبال زنان ایران به شمار میرود که در سال ۲۰۲۵ نیز با کسب عنوان مربی برتر قاره جایگاه خود را بیش از پیش تثبیت کرد.
