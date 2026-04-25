خاتون بم در آسیا ماندنی شد/ ابهام بزرگ روی نیمکت قهرمان

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه خاتون بم بار دیگر به‌عنوان نماینده فوتبال زنان ایران در لیگ قهرمانان آسیا معرفی شد تا برای سومین فصل متوالی در این رقابت‌ها حضور داشته باشد. این تیم پیش‌تر نیز تجربه درخشش در سطح قاره را داشته و موفق شده بود در نخستین دوره‌ رسمی این رقابت‌ها به جمع هشت تیم برتر آسیا راه پیدا کند.

در ماه‌های گذشته اخباری درباره احتمال انحلال یا واگذاری امتیاز این باشگاه مطرح شد که همین موضوع گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر نماینده ایران در آسیا به‌وجود آورد. در این میان باشگاه گل‌گهر به‌عنوان یکی از مدعیان تلاش‌هایی برای کسب این سهمیه و حضور در رقابت‌های آسیایی انجام داد اما در نهایت با تداوم فعالیت خاتون در لیگ برتر زنان این سهمیه همچنان در اختیار تیم قهرمان باقی ماند.

تیم خاتون بم هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان را در حالی پشت سر گذاشت که فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد اما در نهایت با عملکردی قابل‌قبول موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و بار دیگر بر بام فوتبال زنان ایران بایستد.

پس از پایان این رقابت‌ها مرضیه جعفری سرمربی پرافتخار خاتون به‌دلیل حضور در تیم ملی برای رقابت‌های جام ملت‌ها از سمت خود کناره‌گیری کرد تا نیمکت این تیم در آستانه فصل جدید با ابهام روبه‌رو شود.

با نزدیک شدن به آغاز نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان که قرار است از اواخر تابستان شروع شود حالا مهم‌ترین پرسش درباره خاتون بم انتخاب سرمربی جدید است فردی که باید این تیم مدعی را هم در رقابت‌های داخلی و هم در لیگ قهرمانان آسیا هدایت کند.