۳۰۱ سارق حرفه ای در دزفول دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان بردیا ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: طرح ارتقای امنیت محله محور به منظور برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی در شهرستان دزفول پس از هماهنگی قضائی توسط ماموران انتظامی در یک‌ماه گذشته در مناطق مختلف شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه ماموران انتظامی در اجرای این طرح در عملیات‌هایی جداگانه تعداد ۳۰۱ سارق را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: ماموران پلیس در این طرح ضمن کشف ۳۵۳ فقره انواع سرقت و کشف مقادیر زیادی انواع اموال مسروقه، ۵۸ قبضه سلاح غیرمجاز و تعداد ۶ هزار و ۵۳۰ پاکت سیگار قاچاق را کشف و تعداد ۱۹۲ دستگاه موتورسیکلت و ۲۴۷ دستگاه خودرو متخلف را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول در ادامه اجرای این طرح، ضمن اشاره به کشف حدود ۹۳ کیلوگرم انواع موادمخدر، بیان کرد: ماموران انتظامی در این طرح ۱۵۸ نفر خرده فروش مواد مخدر و معتادین متجاهر را دستگیر کردند.

سرهنگ بردیا با اشاره به استمرار طرح های امنیت محله محور در سطح شهرستان، بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.